Дальнейшее развитие регионов должно основываться на повышении уровня комфорта жизни - Снопков

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Такое мнение высказал во время общения с коллективом Добрушского фарфорового завода первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Первый вице-премьер обратил внимание, что социальные стандарты в Беларуси выполняются, хоть они достаточно высокого уровня. "Многие страны постсоветского пространства еще только приближаются к их выполнению. У нас стоит вопрос повышения нормативов социальных стандартов: развивать инфраструктуру, улучшать жизненную среду", - рассказал он.



Николай Снопков подчеркнул, что для него как недавно назначенного уполномоченным представителем главы государства по Гомельской области важно глубинное понимание регионального развития. "Моя основная цель - четко понимать, какие должны быть приняты решения на правительственном уровне и на уровне облисполкома для развития области. Как сказал глава государства, следующая пятилетка будет посвящена именно региональному развитию. Поэтому очень важно понимать, как, что, где и когда необходимо сделать с точки зрения транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, для создания комфортной жизненной среды. Это впоследствии будет преломляться на всю страну", - сказал он.