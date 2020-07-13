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Лукашенко посетил Голубую криницу в Славгородском районе

13.07.2020 14:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко посетил Голубую криницу в Славгородском районе

Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на «Голубой кринице» в Славгородском районе, сообщает БЕЛТА. 

Это гидрологический памятник природы республиканского значения. 

Также чуть ранее Лукашенко пообщался с местными жителями, которые здесь же продают продукцию собственного производства (сыры, мед и др.).

Президент попробовал продукты питания, также ему вручили в подарок оберег – фигурку Домового. 

Президенту также подарили местный мед. Он поговорил с пчеловодами, напомнив, что у него тоже есть пасека.

По словам Лукашенко, криница – это прекрасное место. Общаясь с людьми, приехавшими сюда, он вспомнил, как участвовал в восстановлении Трофимовой криницы на своей малой родине.

Напомним, что сегодня в Славгородском районе открыли мост через реку Сож, благодаря чему до криницы можно комфортно добраться. 

Это небольшое живописное озеро диаметром 20-25 м, водоем окружен со всех сторон деревьями. Из криницы вытекает ручей, впадающий в речку Голуба (приток Сожа). Вода из источника очень качественная и чистая. Местные даже верят, что она обладает целительной силой.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на «Голубой кринице» в Славгородском районе, сообщает БЕЛТА.  Это гидрологический памятник природы...
 
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