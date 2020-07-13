|
Лукашенко посетил Голубую криницу в Славгородском районе
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на «Голубой кринице» в Славгородском районе,
Это гидрологический памятник природы республиканского значения.
Также чуть ранее Лукашенко пообщался с местными жителями, которые здесь же продают продукцию собственного производства (сыры, мед и др.).
Президент попробовал продукты питания, также ему вручили в подарок оберег – фигурку Домового.
Президенту также подарили местный мед. Он поговорил с пчеловодами, напомнив, что у него тоже есть пасека.
По словам Лукашенко, криница – это прекрасное место. Общаясь с людьми, приехавшими сюда, он вспомнил, как участвовал в восстановлении Трофимовой криницы на своей малой родине.
Напомним, что сегодня в Славгородском районе
Это небольшое живописное озеро диаметром 20-25 м, водоем окружен со всех сторон деревьями. Из криницы вытекает ручей, впадающий в речку Голуба (приток Сожа). Вода из источника очень качественная и чистая. Местные даже верят, что она обладает целительной силой.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на «Голубой кринице» в Славгородском районе, сообщает БЕЛТА. Это гидрологический памятник природы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)