Лукашенко посетил Голубую криницу в Славгородском районе

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на «Голубой кринице» в Славгородском районе, сообщает БЕЛТА.

Это гидрологический памятник природы республиканского значения.

Также чуть ранее Лукашенко пообщался с местными жителями, которые здесь же продают продукцию собственного производства (сыры, мед и др.).

Президент попробовал продукты питания, также ему вручили в подарок оберег – фигурку Домового.

Президенту также подарили местный мед. Он поговорил с пчеловодами, напомнив, что у него тоже есть пасека.

По словам Лукашенко, криница – это прекрасное место. Общаясь с людьми, приехавшими сюда, он вспомнил, как участвовал в восстановлении Трофимовой криницы на своей малой родине.

Напомним, что сегодня в Славгородском районе открыли мост через реку Сож , благодаря чему до криницы можно комфортно добраться.

Это небольшое живописное озеро диаметром 20-25 м, водоем окружен со всех сторон деревьями. Из криницы вытекает ручей, впадающий в речку Голуба (приток Сожа). Вода из источника очень качественная и чистая. Местные даже верят, что она обладает целительной силой.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram