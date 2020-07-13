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В мозырских многоэтажках «поселились» лебеди и «зацвели» луговые цветы: подъезд как произведение искусства

13.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Предлагаем уйти от серости

Какой бы новомодный ремонт ни скрывался за дверью квартиры, вряд ли удастся поразить гостей чувством стиля, если лестничная клетка не в порядке… Но все можно исправить! Есть специалисты, которые сделают это быстро и со вкусом. Рассказываем об одном из самых творческих подразделений «Мозырского райжилкомхоза».

Услуги по благоустройству подъездов, которые предлагает Центр работы с населением по месту жительства (клуб «Вясёлка» по ул. Интернациональной, 51) государственного предприятия «Мозырский райжилкомхоз», пользуются все большей популярностью, особенно среди жильцов микрорайона Восточный. Подъезды оживают, радуя своим неповторимым видом, поднимают настроение собственникам квартир и их гостям. Избавиться от угрюмых нейтральных красок в подъезде просто: с жильцами, затеявшими ремонт, проводиться собрание, им предлагают эскизы росписи стен, рассказывают, какие материалы и средства для этого нужны. Все идеи, даже самые смелые, рассматриваются и обсуждаются. Для удобства ведения дальнейшей работы выбирается старший (ответственный) из жильцов подъезда. Всё быстро, профессионально и отнюдь недорого.







– За время совместной работы Центра с комитетом территориального самоуправления «Восточный» проведена художественная роспись подъездов в домах по улице Я. Коласа, 11 (с 1 по 5 этаж), 13 (5 подъездов), 7 (4подъезда), 26 (в 4 подъездах приведены в порядок входные группы), стены ограждения мусорного контейнера (ул. Я. Коласа), входной группы, почтовых ящиков и мусоропровода по адресу б. Юности, 79. Как же здесь теперь красиво, чисто! Стоят скамеечки у подъездов, цветочки растут, висят гардины, стены пестреют картинами – любо зайти! – рассказывает руководитель Центра Татьяна Леонидовна Зеленковская, она же – председатель комитета общественного самоуправления микрорайона Восточный.

Текст: Ольга АРДАШЕВА.

 
 
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В мозырских многоэтажках поселились лебеди, канарейки, расцвели луговые цветы. Художники знают, как типовую многоэтажку изменить до неузнаваемости.далее...
 
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