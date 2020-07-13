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У лидчанки украли 7,2 тыс. рублей на поддельном сайте популярной торговой интернет-площадки
Источник материала: ОНТ
Женщина из Лиды решила продать свадебное платье в интернете, но стала жертвой мошенников,
30-летняя жительница Лиды на торговой интернет-площадке разместила объявление о продаже свадебного платья за 200 руб. Через полтора часа некая Катя в мессенджере с иностранным номером написала, что готова не глядя купить платье. Однако сделку нужно оформить через службу доставки сайта.
Потерпевшая согласилась, а затем сообщила покупательнице данные банковской карты, на которую та обещала перевести деньги. После этого лидчанке пришло сообщение со ссылкой на страницу интернет-доставки, которая оказалась поддельной - отличалась от настоящей одним символом и доменной зоной. Не заметив отличий, женщина прошла по ссылке, ввела все данные, в том числе логин и пароль своего интернет-банкинга.
Уведомление о том, что в ее интернет-банкинг вошли с неизвестного устройства, пришло потерпевшей через несколько минут. Она поняла, что стала жертвой мошенников, и позвонила в банк. Однако, пока рассказывала о проблеме, с карты успели вывести 7,2 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело. Причастных к преступлению пока не установили.
Фото: МВД
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Женщина из Лиды решила продать свадебное платье в интернете, но стала жертвой мошенников, сообщили БЕЛТА в МВД. 30-летняя жительница Лиды на торговой...
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