belsat.eu МВД проводит доследственную проверку относительно деятельности администраторов ТГ-канала «Армия с народом», заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич во время онлайн-конференции, передает





Казакевич заявил, что ТГ-канал «Армия с народом» был обнаружен в июне и с тех пор периодически удалялся и вновь создавался. Общее число подписчиков достигало тысячи человек.





«В чате осуществлялись активные призывы к оказанию силового воздействия на сотрудников ОВД и внутренних войск в день возможных массовых протестов», — подчеркнул замминистра.





По его словам, там обсуждались конкретные способы противодействия и «возможные провокации» в отношении сотрудников милиции.





В МВД заявили, что некоторые администраторы ТГ-канала раньше работали в силовых структурах. Например, Сергей К. служил в органах внутренних делах, а сейчас работает охранником в торговом центре. Сергей Я. служил в Минобороны мастером по ремонту бронетехники, а сейчас является таксистом.





МВД также показало показания администраторов канала. Сергей К. говорит, что в его функции входила координация людей для участия в акциях протеста и сопротивления правоохранителей.





«Целью групп был вывод людей на площадь по примеру 2010 год, но в более масштабных объемах. Свою вину признаю и обещаю, что больше такое не повторится», – говорит администратор ТГ-канала.





Сергей Я. и еще один администратор Евгений в свою очередь говорят на камеру, что призывы к насилию в ТГ-канале они удаляли и выступали только за мирные способы решения политических проблем.





«В настоящее время по этим фактам проводится доследственная проверка. Правовая оценка будет дана», – заявил Казакевич.





Казакевич подчеркнул, что сама подписка на канал не является нарушением закона, но оскорбительные высказывания и призывы к нарушению общественного порядка незаконны.





Напомним, во время президентской кампании 2006 года силовики возбуждали громкое дело о терактах, в том числе о крысах в водопроводе, когда утверждалось, что некто собирался забросить дохлых крыс в столичный водопровод, чтобы отравить минчан.





После окончания президентской кампании дело закончилось большим пшиком, то есть никак. О том, кто хотел нас отравить при помощи дохлых крыс, мы так и не узнали.





Вот и сейчас силовики действуют по старой схеме, штампуя самые фантастические дела, в том числе и против претендента в президенты Виктора Бабарико, популярного блогера Сергея Тихановского и других блогеров и активистов, незаконно удерживаемых за решеткой и уже признанных правозащитниками политзаключенными.