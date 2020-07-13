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Китайский подросток играл по 22 часа в день в видеоигры. В итоге у него случился инсульт
Источник материала: Tut.by
Подросток из Китая на личном опыте убедился, что играть в видеоигры по 22 часа в сутки — плохая идея, даже если делать это на протяжении всего лишь 30 дней. Что с ним случилось,
Сяобин, 15-летний житель китайского Наньнина, месяц на карантине играл в видеоигры по 22 часа в день. Причем его мама и папа не знали, чем занимается подросток: по их словам, Сяобин «закрыл окна и запер двери». Позже, когда родители увидели переписку Сяобина с друзьями, они узнали, что мальчик спал всего по два часа в сутки.
В итоге подросток неожиданно упал в обморок у себя дома, и родители повезли его к специалистам. Придя в себя, парень обнаружил, что не может пошевелить левой рукой. Кисть он и вовсе не чувствовал.
До этого вынужденного визита к врачам Сяобин не имел привычки падать в обморок, да и вообще рос вполне здоровым парнем. К сожалению, врачи до сих пор не знают, возможно ли в случае Сяобина полное восстановление. Доктор Ли, лечащий врач подростка, диагностировала ему инсульт головного мозга, из-за которого у парня и отнялась рука.
Возможно, причиной стал недосып, вызванный столь долгой игрой в видеоигры. Из-за недостатка сна (и бонусом — питания) в мозг Сяобина перестали в нужных количествах поступать кровь и кислород, отчего и произошел инсульт. Подросток все еще продолжает лечение.
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Подросток спал всего по два часа в сутки.
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