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Китайский подросток играл по 22 часа в день в видеоигры. В итоге у него случился инсульт

13.07.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подросток из Китая на личном опыте убедился, что играть в видеоигры по 22 часа в сутки — плохая идея, даже если делать это на протяжении всего лишь 30 дней. Что с ним случилось, рассказывает Medialeaks со ссылкой на World of Buzz.


Сяобин на приеме у врача. Источник: World of Buzz

Сяобин, 15-летний житель китайского Наньнина, месяц на карантине играл в видеоигры по 22 часа в день. Причем его мама и папа не знали, чем занимается подросток: по их словам, Сяобин «закрыл окна и запер двери». Позже, когда родители увидели переписку Сяобина с друзьями, они узнали, что мальчик спал всего по два часа в сутки.

В итоге подросток неожиданно упал в обморок у себя дома, и родители повезли его к специалистам. Придя в себя, парень обнаружил, что не может пошевелить левой рукой. Кисть он и вовсе не чувствовал.

До этого вынужденного визита к врачам Сяобин не имел привычки падать в обморок, да и вообще рос вполне здоровым парнем. К сожалению, врачи до сих пор не знают, возможно ли в случае Сяобина полное восстановление. Доктор Ли, лечащий врач подростка, диагностировала ему инсульт головного мозга, из-за которого у парня и отнялась рука.

Возможно, причиной стал недосып, вызванный столь долгой игрой в видеоигры. Из-за недостатка сна (и бонусом — питания) в мозг Сяобина перестали в нужных количествах поступать кровь и кислород, отчего и произошел инсульт. Подросток все еще продолжает лечение.

 
 
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