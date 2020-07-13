Почему некоторые овощи мешают похудеть и как их есть правильно?

Источник материала: ОНТ

Среди овощей есть враги правильного питания и хорошей фигуры. О том, какие именно овощи мешают похудеть и как правильно их есть без вреда для фигуры, пишет bazaar.ru.

Употребление большого количества овощей с высоким содержанием крахмала ведет к набору веса и другим проблемам со здоровьем. Ведь, превращаясь в глюкозу, крахмал вызывает риск увеличения веса - организм не справляется с таким количеством сахара и откладывает его в жировые запасы. А еще крахмал повышает содержание инсулина в крови, что ведет к развитию тяжёлых болезней и гормональному сбою. К тому же, употребление крахмала в больших количествах вызывает проблемы с ЖКТ и с кожей.

Картофель - самый крахмалистый овощ. Содержание крахмала в нем может составлять до 25% от общей массы клубня. Также к крахмалистым овощам можно отнести кукурузу, морковь, кабачки, свеклу, корень сельдерея, топинамбур, тыкву, редьку и редис. Однако, что касается цветной капусты, то процент содержания крахмала в ней высокий, но из-за содержания двух видов клетчатки, богатому минеральному составу и низкой калорийности, вреда организму она не нанесет.

Полностью отказываться от крахмалистых овощей не нужно, однако стоит пересмотреть частоту их употребления. Старайтесь сочетать их с большим количеством зеленых некрахмалистых овощей и листовой зеленью, но не употребляйте их вместе с белками.

Лучше воспользоваться правилом: один прием пищи - один крахмалистый овощ. Не стоит есть их более 2−3 раз в неделю.

Фото: LEGION-MEDIA

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram