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Назван продукт, уничтожающий холестерин в организме

13.07.2020 16:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван продукт, уничтожающий холестерин в организме

Писательница и кулинар Ольга Ивенская в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме человека, пишет lenta.ru.

Ивенская считает авокадо абсолютно безвредным, плоды не вызывают аллергии. А еще калия в них содержится больше, чем в бананах. Также в мякоти авокадо есть полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают лучшему функционированию органов, в том числе и сердца.

Также содержащийся в авокадо жир способствует уничтожению в организме «плохого» холестерина, при том что в самих плодах его нет.

Фото: 4tololo.ru


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Писательница и кулинар Ольга Ивенская в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме человека, пишет lenta.ru. Ивенская...
 
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