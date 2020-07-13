Инесса Хващевская: «Если каждый человек к земле по-хозяйски относиться будет —  будет и результат…»





На территории Курганского сельсовета — много удивительных мест, которые пропитаны историей и завораживают своей самобытностью. Здесь живут и работают интересные люди, рассказ о которых не смог бы уместиться на газетных страницах.

Летом в Алесино особенно красиво. Величественные старинные здания, голубые озера, многочисленные цветники и необыкновенная тишина, какой не услышишь в городе.

Настоящей хозяйкой всего этого можно по праву считать председателя сельисполкома Инессу Хващевскую. Именно благодаря встрече с ней наше путешествие по сельсовету получилось не только интересным, но и информативным.

У нее, как у настоящей рачительной хозяйки, — все на виду. Она знает здесь всех и каждого и делится с нами своими житейскими наблюдениями.

Понятно, что в каждом населенном пункте — свои хлопоты и проблемы. В одну пору времени сельчан волнует одно, в другую находится что-то новое. Потому и забот у сельисполкома много. Летом — следить за чистотой и порядком, чтобы обкошено все было, радовало глаз, как говорят, а зимой — чтоб дороги почищены были, уличное освещение работало… И много чего еще.

Небольшой коллектив проводит большую работу, которую порой не видно простому обывателю. Ежегодно, отмечает Инесса Брониславовна, особое внимание уделяется местам воинских захоронений. А их на территории Курганского сельсовета — более пятидесяти. При этом для каждого в сельисполкоме находят и время, и средства, чтобы привести в надлежащий вид и состояние.

— У нас практически на каждом гражданском кладбище есть воинское захоронение, — рассказывает председатель. — Места у нас партизанские. Здесь была дислокация бригады «Разгром». Например, во всем Червенском районе число братских могил и памятных мест — около 80-ти, а на Смолевиччине только на территории нашего сельсовета более пяти десятков. В деревне Студенка два Героя Советского Союза похоронены. Богата на военную историю и деревня Кленник. Старые люди много чего могут рассказать, но, к сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Памятников много. И работа большая проводится. К счастью, нам помогают. Денежными средствами, краской и стройматериалами — частные предприниматели, предприятия, а в наведении порядка — и отдел идеологии, культуры и по делам молодежи, и местные жители. И мы всем сельисполкомом любим здесь потрудиться. А памятники требуют ухода. Все они, в основном, советского времени. И, конечно, ежегодно мы определенное их количество ремонтируем. А как иначе? Ведь это наша память. И нам, людям старшего поколения, они особенно дороги.

Проезжая по территории сельсовета, можно увидеть строящиеся дома, причем в самых отдаленных уголках. Заброшенных зданий немного. И это, конечно, во многом — заслуга сельисполкома. Здесь не терпят бесхозяйственности и стараются бороться с ней всеми возможными силами. Старые дома, доставшиеся горожанам по наследству, часто стоят невостребованными. Сельисполком ищет хозяев, выносит предписания, предлагает оформить и выставить на продажу. Так на месте покосившихся избушек растут новые, современные дома.

— Когда я пришла на работу в сельисполком, здесь много заброшенных домов стояло. Мы искали собственников, помогали оформлять имущество, чтобы человек смог продать дом или не нужный ему участок. Да, местные жители умирают, а наследники из городов не спешат сюда. Поэтому приходится и просить, и уговаривать, и помогать, и даже изымать в рамках закона, чтобы развалины эти не стояли. Приятно видеть, что на месте заброшенных домов строятся новые, значит, — деревня живет, возрождается.

Жизнь в сельсовете идет, не стоит на месте. Все чаще горожане выбирают для жительства деревню, перебираясь сюда из областных центров и крупных населенных пунктов насовсем. И, как любому человеку, видеть вокруг себя жизнь приятно и председателю, которая всей душой болеет за свой уголок малой родины.

На территории Курганского сельсовета — 24 населенных пункта. Есть совсем небольшие — Юровка, Дубники, Журавок, Замостье, есть и крупные, как например, агрогородок Алесино.

— Почему бы не жить на земле? — говорит Инесса Брониславовна. — Здесь, в Алесино, и новые домики есть, благоустроенные — с газовым отоплением и центральной канализацией. И на предприятии в Шипянах зарплата хорошая. Приезжай и живи.

Есть в сельисполкоме деревни с богатой историей и интересными названиями.

— Взять нашу Студенку, — продолжает рассказ председатель. — Название какое красивое. И, кстати, возникло не на пустом месте: в деревне много маленьких источников, крыничак по-нашему, и вода в них студеная. А в середине деревни, где ручей, бобры живут. Название деревни Верхмень пошло от реки Мены — вверх по Мене — Верхмень. Раньше там школа была, клуб, фап. Название ее упоминает в своей поэме «На росстанях» Якуб Колас. В Шипянах когда-то панский дом стоял. Здесь и центр хозяйства был. Это уже позже, при Привалове, он переместился в Алесино. А история имени населенного пункта тоже интересная. Говорят, здесь когда-то жил очень мастеровитый человек — Шип. И за работу люди часто благодарили его спиртным. Вот он и ходил пьяный. Потому и пошло Шип пьяный, отсюда — Шипяны.

Тема благоустройства — как больная мозоль, наступать на которую все же приходится. Говорим об этом с Инессой Брониславовной.

— Конечно, вид наших деревень во многом зависит от жителей, — комментирует председатель. — Где смотрят за своими домами, подворьями, мусор не бросают, обкашивают, — там и красиво. А есть и те, кто за своим же забором ничего не видит. С такими людьми сложно: им все должны. Это, говорят, не наша территория — должен убирать сельисполком. Понятно, что и мы должны. И мы делаем: где-то и обкосим, и мусор уберем. Но территория у нас большая, технику нужно ждать из ЖКХ. Они выручают, большую помощь оказывает наше Кленникское лесничество. Никогда нам не откажут, если попросим. И коллективом сельисполкома стараемся пример положительный жителям подавать. Каждый четверг после обеда на субботники выходили. Выезжаем куда-то и наводим порядок и чистоту. То у озера, то еще где — работы хватает. Если каждый человек по-хозяйски к земле относиться будет — будет и результат.

Конечным маршрутом в нашем совместном с председателем путешествии стала маленькая лесная деревушка — Журавок, в которой и дома, и жителей по пальцам пересчитать можно. И много чего интересного мы узнали и увидели, познакомились с замечательной семьей, узнали, как они живут. Поэму наша история о Курганском сельсовете еще не закончена. Продолжение читайте в следующем номере «КС». Обещаем, будет интересно.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.











