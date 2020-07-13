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Новый белорусский премьер отправляется на поклон в Москву
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко едет в Москву к своему российскому коллеге Михаилу Мишустину
Информацию о предстоящей встрече подтвердили
Предполагается, что главы правительств обсудят "широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках "союзного государства", - сообщили в правительстве России.
Особое внимание будет уделено "тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов".
Эта встреча с Мишустиным станет первой для Романа Головченко в качестве премьер-министра.
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко едет в Москву к своему российскому коллеге Михаилу Мишустину
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