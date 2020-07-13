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Новый белорусский премьер отправляется на поклон в Москву

13.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко едет в Москву к своему российскому коллеге Михаилу Мишустину



Информацию о предстоящей встрече подтвердили Sputnik в пресс-службе российского кабмина.

Предполагается, что главы правительств обсудят "широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках "союзного государства", - сообщили в правительстве России.

Особое внимание будет уделено "тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов".

Эта встреча с Мишустиным станет первой для Романа Головченко в качестве премьер-министра.
 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко едет в Москву к своему российскому коллеге Михаилу Мишустину
 
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