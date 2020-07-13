ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МВД объяснило арест чемпиона, назвавшего фанатку Лукашенко проституткой: грузинам так нельзя

13.07.2020 16:24 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В прошлую пятницу мы писали, что в Минске задержали 33-летнего чемпиона по бодибилдингу и фитнес-тренера Шоту Лобжанидзе. Люди в штатском и масках нагрянули в тренажерный зал, где он занимался, и надели на сортсмена наручники. Как выяснилось позже, причина ареста заключалась в первом минском пикете за выдвижение Александра Лукашенко. Точнее, в том, что за ним последовало. 

Среди тех, кто пришел на тот самый пикет 5 июня, были и активистов БРСМ. Молодые люди пели хвалебные оды действующему президенту, при этом с журналистами вели себя агрессивно, пытались сорвать сотруднику «Радыё Свабода» прямой эфир. На следующий день после пикета Лобжанидзе нашел в соцсетях профиль одной активистки БРСМ с пикета и отправил ей сообщение со словом «проститутка». Это и легло в основу административного дела против Шоты. Суд оштрафовал его на 20 базовых величин.

TUT.by попросил представителя МВД Геннадия Казакевича объяснить, почему по «административке» Лобжанидзе задерживали сотрудники ГУБОПиК МВД и доставляли в свое здание. Неужели теперь милиция иде ко всем, кто пишет в «личку»? Разве по таким поводам не вызывают в РУВД повесткой? Слово «проститутка» считается литературным, тогда почему спортсмена признали виновным по статье «Оскорбление», а не «Клевета»?

«Давайте уйдем от правовой оценки этой ситуации. Разве достойно грузинского мужчины писать такое женщине, члену БРСМ? Наверное, нет», – сказал Казакевич и добавил, что человек должен нести ответственность за свои слова.

Обложка: Shotik Lobzhanidze, Instagram.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлую пятницу мы писали, что в Минске задержали 33-летнего чемпиона по бодибилдингу и фитнес-тренера Шоту Лобжанидзе. Люди в штатском и масках нагрянули в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый белорусский премьер отправляется на поклон в Москву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика