МВД объяснило арест чемпиона, назвавшего фанатку Лукашенко проституткой: грузинам так нельзя

Источник материала: KYKY

В прошлую пятницу мы писали , что в Минске задержали 33-летнего чемпиона по бодибилдингу и фитнес-тренера Шоту Лобжанидзе. Люди в штатском и масках нагрянули в тренажерный зал, где он занимался, и надели на сортсмена наручники. Как выяснилось позже, причина ареста заключалась в первом минском пикете за выдвижение Александра Лукашенко. Точнее, в том, что за ним последовало.

Среди тех, кто пришел на тот самый пикет 5 июня , были и активистов БРСМ. Молодые люди пели хвалебные оды действующему президенту, при этом с журналистами вели себя агрессивно, пытались сорвать сотруднику «Радыё Свабода» прямой эфир. На следующий день после пикета Лобжанидзе нашел в соцсетях профиль одной активистки БРСМ с пикета и отправил ей сообщение со словом «проститутка». Это и легло в основу административного дела против Шоты. Суд оштрафовал его на 20 базовых величин.

TUT.by попросил представителя МВД Геннадия Казакевича объяснить, почему по «административке» Лобжанидзе задерживали сотрудники ГУБОПиК МВД и доставляли в свое здание. Неужели теперь милиция иде ко всем, кто пишет в «личку»? Разве по таким поводам не вызывают в РУВД повесткой? Слово «проститутка» считается литературным, тогда почему спортсмена признали виновным по статье «Оскорбление», а не «Клевета»?

«Давайте уйдем от правовой оценки этой ситуации. Разве достойно грузинского мужчины писать такое женщине, члену БРСМ? Наверное, нет», – сказал Казакевич и добавил, что человек должен нести ответственность за свои слова.

Обложка: Shotik Lobzhanidze, Instagram .