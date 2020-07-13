|Число, месяц, год приема
|Кто ведет прием
ФИО
|Должность,
место работы
|Место приема,
время, контактный номер телефона приемной
|14 июля 2020 г.
|Меркуль
Марина Ивановна
Готовцева
Елена Викторовна
Федотко
Оксана Сергеевна
Антонов
Владимир Евгеньевич
|Председатель Смолевичской РО РОО «Белая Русь», депутат Минского областного Совета депутатов
Заведующий юридическим сектором райисполкома
Заместитель начальника управления землеустройства райисполкома
Заведующий центральной аптекой № 23
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629865
|15 июля 2020 г.
|Гольмакова
Светлана Сергеевна
Бурда
Юлия Юрьевна
Бриневец
Денис Иванович
Дайлида Надежда Николаевна
|Председатель РК Белорусского профсоюза работников образования и науки
Главный специалист управления по образованию, спорту и туризму райисполкома
Заместитель начальника по идеологической работе
Начальник отдела экономики райисполкома
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629865
|16 июля 2020 г.
|Денисевич
Наталья Михайловна
Плисов
Борис Николаевич
Чиканкова
Ирина Владимировна
Сосновская
Татьяна Анатольевна
|Председатель Смолевичской РО ОО «Белорусский фонд мира»
Заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Смолевичского РОЧС
Директор ГП «Смолевичский водоканал»
Врач — гигиенист ГУ «Смолевичский РЦГиЭ»
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629865
|17 июля 2020 г.
|Судникович
Лидия ВячеславовнаБеляева
Ольга Владимировна
Капсис
Ирина Александровна
Скляренко
Андрей Анатольевич
|Член Смолевичской РО РОО «Белая Русь»
Начальник отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
Заместитель заведующего Смолевичского бюро Борисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
Заместитель директора КУП «Смолевичское ЖКХ»
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629865
|18 июля 2020 г.
|Меркуль
Марина Ивановна
Бакунович
Елена Станиславовна
Демидович Татьяна Александровна
Артишевская
Валентина Самуиловна
|Председатель Смолевичской РО РОО «Белая Русь», депутат Минского областного Совета депутатов
Старший инспектор Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды
Старший инспектор по договорной работе Смолевичского отдела Департамента охраны МВД
Врач-терапевт, специалист по идеологической работе
УЗ «Смолевичская ЦРБ»
|10.00-12.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629865