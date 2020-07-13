 

Число, месяц, год приема Кто ведет прием

ФИО

 Должность,

место работы

 Место приема,

время, контактный номер телефона приемной
14 июля 2020 г.

 

 Меркуль

Марина Ивановна

Готовцева

Елена Викторовна

Федотко

Оксана Сергеевна

 

Антонов

Владимир Евгеньевич

 Председатель Смолевичской РО РОО «Белая Русь», депутат Минского областного Совета депутатов

 

Заведующий юридическим сектором райисполкома

 

Заместитель начальника управления землеустройства райисполкома

 

Заведующий центральной аптекой № 23

 13.00-19.00

ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,

80177629865

 

 

 

 
15 июля 2020 г.

 

 

 

 

 Гольмакова

Светлана Сергеевна

 

Бурда

Юлия Юрьевна

 

 

Бриневец

Денис Иванович

 

Дайлида Надежда Николаевна

 Председатель РК Белорусского профсоюза работников образования и науки

 

Главный специалист управления по образованию, спорту и туризму райисполкома

 

Заместитель начальника  по идеологической работе
и кадровому обеспечению Смолевичского РОВД

 

Начальник отдела экономики райисполкома

 

 13.00-19.00

ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,

80177629865

 
16 июля 2020 г.

 

 

 Денисевич

Наталья Михайловна

 

Плисов

Борис Николаевич

 

Чиканкова

Ирина Владимировна

Сосновская

Татьяна Анатольевна

 Председатель Смолевичской РО ОО «Белорусский фонд мира»

 

Заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Смолевичского РОЧС

 

Директор ГП «Смолевичский водоканал»

 

Врач — гигиенист ГУ «Смолевичский РЦГиЭ»

 

 13.00-19.00

ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,

80177629865

 
17 июля 2020 г.

 

 

 

 Судникович
Лидия ВячеславовнаБеляева

Ольга Владимировна

 

 

Капсис

Ирина Александровна

 

 

 

Скляренко

Андрей Анатольевич

 

 Член Смолевичской  РО РОО «Белая Русь»

 

Начальник отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома

 

Заместитель заведующего Смолевичского бюро Борисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

 

Заместитель директора КУП «Смолевичское ЖКХ»

 13.00-19.00

ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,

80177629865

 

 

 
18 июля 2020 г.

 

 

 Меркуль

Марина Ивановна

 

Бакунович

Елена Станиславовна

 

 

Демидович Татьяна Александровна

 

Артишевская

Валентина Самуиловна

 Председатель Смолевичской РО РОО «Белая Русь», депутат Минского областного Совета депутатов

 

Старший инспектор Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

 

Старший инспектор по договорной работе Смолевичского отдела Департамента охраны МВД

 

Врач-терапевт, специалист по идеологической работе

УЗ «Смолевичская ЦРБ»

 

 10.00-12.00

ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,

80177629865

 