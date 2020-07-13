БЕЛАЗ в первом полугодии 2020 года увеличил поставки продукции в страны дальнего зарубежья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

«За первую половину текущего года БЕЛАЗ обеспечил диверсификацию экспортных поставок, увеличив долю стран дальнего зарубежья в общем объеме отгрузки продукции до 39,9% (плюс 31,8 процентного пункта к уровню аналогичного периода прошлого года). В сравнении с годовыми значениями этот показатель является максимальным за всю историю развития предприятия», — рассказали в пресс-службе. Среднемесячная отгрузка в страны дальнего зарубежья в 2020 году является в истории БЕЛАЗа вторым по величине результатом после 2011 года, превышая среднемесячные показатели рекордных для предприятия 2012 и 2018 годов.

В целом по итогам первого полугодия продукция БЕЛАЗ поставлена в 21 страну мира, 14 из них — дальнего зарубежья. На внутренний рынок реализовано 10,5% продукции, на экспорт отправлено 89,5%, из них в Россию — 37,4%, в другие страны ближнего зарубежья (Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Украину) — 12,2%.

Средняя грузоподъемность реализованного в текущем году карьерного самосвала — 100 т. Лидируют в объеме отгрузки техники карьерные самосвалы следующих классов грузоподъемности: 110-130 т — 42%, 45 т — 19% и 55-60 т — 11%.

ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности.