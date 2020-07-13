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Головченко и Мишустин 14 июля проведут переговоры в Москве
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным14 июля в Москве,
Переговоры глав правительств пройдут в расширенном составе.
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным14 июля в Москве, пишет БЕЛТА со ссылкой на...
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