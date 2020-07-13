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На Волгоградской 25-летнюю девушку сбила Honda

13.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП на Волгоградской. 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сбила машина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Волгоградской 25-летнюю девушку сбила Honda

49-летний водитель Honda двигался в сторону улицы Кнорина и, вероятно, не заметил пешехода. Пострадавшую доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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Новости Беларуси. ДТП на Волгоградской. 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сбила машина, сообщили в программе «Столичные...
 
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