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На Волгоградской 25-летнюю девушку сбила Honda
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП на Волгоградской. 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сбила машина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
49-летний водитель Honda двигался в сторону улицы Кнорина и, вероятно, не заметил пешехода. Пострадавшую доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. ДТП на Волгоградской. 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сбила машина, сообщили в программе «Столичные...
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