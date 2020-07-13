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Лукашенко открыл мост через реку Сож
13.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Соединить берега. Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе. Это первый из 18 мостов, которые должны возвести в ближайшее время, сообщает телеканал «МИР 24».
«Договорились с европейцами. Это же транзит, и их тоже. Около $130 млн должны вложить в это. Европейские деньги есть. Я попросил, чтобы наши министры и члены правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд на строительство этих мостов. Мы должны посоревноваться с теми, кто придет и захочет строить», – заявил Лукашенко.
Мост через Сож был нужен уже давно. Чтобы попасть в больницу, которая находится на другом берегу реки, местные жители вынуждены были ехать 120 километров в объезд. Построить постоянный мост собирались еще в 1984 году, но планы сорвала авария на Чернобыльской АЭС. Поэтому возведение начали в 2016 году. Технология постройки аналогична той, которая применялась
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Технология постройки аналогична той, которая применялась при строительстве Керченского моста.
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