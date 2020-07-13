Источник материала: Mir24.TV Belarus

Соединить берега. Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе. Это первый из 18 мостов, которые должны возвести в ближайшее время, сообщает телеканал «МИР 24».

«Договорились с европейцами. Это же транзит, и их тоже. Около $130 млн должны вложить в это. Европейские деньги есть. Я попросил, чтобы наши министры и члены правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд на строительство этих мостов. Мы должны посоревноваться с теми, кто придет и захочет строить», – заявил Лукашенко.