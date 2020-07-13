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Белорусы стали реже брать потребкредиты, а на жилье - чаще. Сколько денег должны банкам жители страны
Источник материала: Tut.by
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По сравнению с предыдущим месяцем общий объем кредитной задолженности вырос на 54,9 миллиона рублей, с началом года — на 782,5 миллиона. За май белорусы взяли больше кредитов, чем за апрель (тогда прирост составил всего 9,3 миллиона рублей). А рекордный прирост в этом году был в марте — сразу 433,6 миллиона рублей.
Объем задолженности по потребительским кредитам по данным на 1 июня составил 5 миллиардов 697,6 миллиона рублей. Эта сумма снижается уже два месяца подряд: за май — на 62,8 миллиона рублей, за апрель — на 78,3 миллиона. При этом объем задолженности по кредитам на недвижимость по-прежнему продолжает прирастать каждый месяц. На 1 июня она составила 9 миллиардов 141,4 миллиона рублей и за май прибавила 118,8 миллиона рублей.
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Белорусы стали реже брать потребкредиты, а на жилье - чаще. Сколько денег должны банкам жители страны
За месяц объем кредитной задолженности физлиц вырос почти на 55 миллионов рублей.
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