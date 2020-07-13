Белорусы стали реже брать потребкредиты, а на жилье - чаще. Сколько денег должны банкам жители страны

Источник материала: Tut.by

По данным Нацбанка на 1 июня, кредитная задолженность физлиц снова незначительно выросла по сравнению с предыдущим месяцем и составила 14 миллиардов 935,4 миллиона рублей. В эту сумму входят как потребительские кредиты, так и кредиты на авто или недвижимость, а также карты рассрочки. По сравнению с данными на 1 мая кредитная задолженность белорусов выросла на 54,9 миллиона рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По сравнению с предыдущим месяцем общий объем кредитной задолженности вырос на 54,9 миллиона рублей, с началом года — на 782,5 миллиона. За май белорусы взяли больше кредитов, чем за апрель (тогда прирост составил всего 9,3 миллиона рублей). А рекордный прирост в этом году был в марте — сразу 433,6 миллиона рублей.

Объем задолженности по потребительским кредитам по данным на 1 июня составил 5 миллиардов 697,6 миллиона рублей. Эта сумма снижается уже два месяца подряд: за май — на 62,8 миллиона рублей, за апрель — на 78,3 миллиона. При этом объем задолженности по кредитам на недвижимость по-прежнему продолжает прирастать каждый месяц. На 1 июня она составила 9 миллиардов 141,4 миллиона рублей и за май прибавила 118,8 миллиона рублей.

Ранее в Нацбанке отмечали рост потребительского кредитования в первом квартале на 18,7%. С середины марта банки начали активно сокращать свои кредитные линейки. С 1 мая Нацбанк изменил правила кредитования. Теперь банки будут по одной схеме определять платежеспособность клиентов, которые не предоставили справку о доходах, а также не смогут взимать комиссию за обслуживание кредитов.