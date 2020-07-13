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Zepter Bank ушел в глубокий минус

13.07.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЗАО «Цептер Банк» (Zepter Bank) обнародовало отчет за 2019 год. Прибыли за этот период нет, имеются убытки примерно на 1 млн рублей.

Ранее, по итогам 2018 года, прибыль сокращалась более чем в 5 раз.



Банк на 100% принадлежит Филиппу Цептеру (по одним данным, он имеет гражданство Монако, по другим — Австрии), который известен также как Милан Янкович. 

Цептер — основатель международной компании Zepter International. Она производит и продает специальную посуду, средства хранения продуктов питания, косметику и другое.
 
 
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ЗАО «Цептер Банк» (Zepter Bank) обнародовало отчет за 2019 год. Прибыли за этот период нет, имеются убытки примерно на 1 млн рублей.
 
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