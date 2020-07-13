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Почти сутки в Сан-Диего не могут потушить корабль ВМС США

13.07.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почти сутки в Сан-Диего не могут потушить корабль ВМС США

Почти сутки на морской базе в Сан-Диего не могут потушить корабль ВМС США. В результате крупного пожара пострадал 21 человек.

17 моряков и четверо гражданских. Раненые доставлены в больницу. На борту в момент пожара находилось около 200 человек. Не исключено, что возгорание могло возникнуть на палубе, предназначенной для погрузки, перевозки и спуска на воду катеров. Пожару предшествовал взрыв. Его причины выясняются. Судно на базе в Сан-Диего проходило плановое техобслуживание.

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Почти сутки на морской базе в Сан-Диего не могут потушить корабль ВМС США. В результате крупного пожара пострадал 21 человек. 17 моряков и четверо гражданских....
 
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