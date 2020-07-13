|
Водитель оставил авто без ручника на склоне. Последствия попали на видео
Источник материала: Tut.by
Опасный инцидент произошел в Башкирии: там водитель легкового авто решил развернуться прямо на крутом склоне. Машина вышла из-под контроля и покатилась вниз, где стояли палатки с отдыхающими людьми. Остановилась она только после столкновения с другим авто. Момент сняли на видео очевидцы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди вовремя заметили опасность.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)