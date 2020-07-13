ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как придумать и не забыть надежный пароль, рассказали эксперты

13.07.2020 17:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как придумать и не забыть надежный пароль, рассказали эксперты

Как создать надежный пароль, рассказали эксперты, пишет РИА Новости.

По словам специалистов, опрошенных агентством, весь секрет – в длине пароля и постоянном его обновлении.

Кроме того, важен также способ хранения пароля. Так, эксперты отметили, что не забыть его помогут специальные менеджеры паролей, а также простой лист бумаги в кошельке.

Как рассказал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров, идеальный пароль – это комбинация цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв, а его длина должна быть не меньше 16 символов. В пароле не стоит указывать имена, название сервиса, дату рождения или другие данные, которые легко найти в Интернете. 

Тем временем создатель компании DeviceLock Ашот Оганесян посоветовал придумывать пароль с помощью мнемонических правил. 

Руководитель «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифшиц добавил, что нельзя хранить пароли в устройствах. 

Лучше всего менять пароль каждые три-шесть месяцев, уверен директор департамента корпоративных продаж ESET Russia Антон Пономарев. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как создать надежный пароль, рассказали эксперты, пишет РИА Новости. По словам специалистов, опрошенных агентством, весь секрет – в длине пароля и постоянном его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко открыл мост через реку Сож
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика