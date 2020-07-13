Как придумать и не забыть надежный пароль, рассказали эксперты

Источник материала: ОНТ

Как создать надежный пароль, рассказали эксперты, пишет РИА Новости.

По словам специалистов, опрошенных агентством, весь секрет – в длине пароля и постоянном его обновлении.

Кроме того, важен также способ хранения пароля. Так, эксперты отметили, что не забыть его помогут специальные менеджеры паролей, а также простой лист бумаги в кошельке.

Как рассказал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров, идеальный пароль – это комбинация цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв, а его длина должна быть не меньше 16 символов. В пароле не стоит указывать имена, название сервиса, дату рождения или другие данные, которые легко найти в Интернете.

Тем временем создатель компании DeviceLock Ашот Оганесян посоветовал придумывать пароль с помощью мнемонических правил.

Руководитель «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифшиц добавил, что нельзя хранить пароли в устройствах.

Лучше всего менять пароль каждые три-шесть месяцев, уверен директор департамента корпоративных продаж ESET Russia Антон Пономарев.

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