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Президент: если вы будете гастролировать по всей Беларуси или по миру, когда-то вернётесь сюда, у вас здесь ничего не будет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 июля совершил рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенту доложили о положении дел на юго-востоке Могилевской области. В мае 2020 года, напомним, Александр Лукашенко продлил на пять лет действие Указа о социально-экономическом развитии региона.
Согласно документу, семи районам области (среди них и серьезно пострадавший от Чернобыльской катастрофы Славгородский) предоставлены существенные льготы в строительстве жилья и ведении бизнеса, снижены страховые взносы, подоходный налог, ставки по кредитам на строительство жилья.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там и инвестиции хорошие, и льготы приличные. И люди едут сюда. Вы очень правильно сказали: мы нигде никому не нужны. Нигде. Не думайте, что вы даже поедете в Могилев или в Витебск и там вас ждут.
Сейчас конкуренция бешеная. Поэтому смотрите на месте, где вы привыкли, где можно какой-то клочок земли, какую-то фабрику, завод построить или заниматься индивидуально каким-то предпринимательством. Если вы укрепитесь здесь, то и дети ваши будут жить. И не только будут жить – они получат какую-то базу, какой-то фундамент для развития. А если вы будете гастролировать по всей Беларуси или по всему миру, запомните: когда-то вы вернетесь сюда, но у вас здесь ничего не будет. И где будут ваши дети?
Поэтому стройте свой дом здесь. Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована, это очень важно.
Открытие моста в Славгородском районе будет способствовать не только развитию юго-востока Могилевской области, но и улучшит туристическую привлекательность региона. Разработан проект по развитию левобережья Сожа. Здесь создадут экотуристический парк «Амулет Присожья».
Глава государства также посетил природный источник «Голубая криница», который славится целебной водой с бирюзовым оттенком. Сюда ежегодно приезжают десятки тысяч белорусских и иностранных туристов, а также верующие.
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Президент: если вы будете гастролировать по всей Беларуси или по миру, когда-то вернётесь сюда, у вас здесь ничего не будет
Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 июля совершил рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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