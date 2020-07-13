Пограничники пресекли попытки «рейсового» дрона: на нем контрабандисты переправляли сигареты за границу

Источник материала: Вороновская газета





12 июля военнослужащие пограничной заставы «Подлипки» в ходе выполнения служебных задач в непосредственной близости от границы обнаружили квадрокоптер, оборудованный камерой.

О том, что хозяин летательного аппарата имел противоправный умысел, было легко догадаться по привязанным к квадрокоптеру мешкам с табачными изделиями. Для этого «пилоту» пришлось лишь немного усовершенствовать заводской инструментарий аппарата, который изначально не предусматривал совершение грузовых «рейсов» через государственный рубеж. Не догадывался злоумышленник и о том, что на вооружение пограничникам поступили современные технические средства охраны границы, позволяющие выявлять и пресекать подобного рода правонарушения. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима гродненскими пограничниками начат административный процесс, сообщает gpk.gov.by .





Гродненская пограничная группа напоминает, что согласно законодательству Республики Беларусь, деятельность, связанная с использованием, владением и (или) содержанием летательных аппаратов в пределах пограничной полосы не допускается. Летательные аппараты, применяемые в пограничной зоне, должны быть зарегистрированы в установленном порядке, а об их использовании должны быть уведомлены сотрудники ближайшего подразделения органов пограничной службы.

Сообщить любую информацию, связанную с нарушением законодательства Республики Беларусь о государственной границе, можно по короткому номеру 145.

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