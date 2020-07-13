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Судили минчанку, которая обещала продвинуть очередь на квартиру, а деньги за это оставляла себе

13.07.2020 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Московского района вынесли приговор по уголовному делу в отношении минчанки, которая предлагала решить вопрос о льготном кредите на квартиру, а деньги за это оставляла себе и тратила на личные нужды. Решение по делу сообщает пресс-служба Минского городского суда.


Фото: minsk.mvd.gov.by

Напомним, 35-летнюю Рожневу-Наливайко Н.В. задержали в 2019 году. Тогда милиция сообщила, что женщина на протяжении двух лет получала от людей деньги. Взамен она обещала продвинуть их в очереди на строительство квартиры. Деньги она никому не передавала, а тратила на личные нужды. На тот момент сообщалось, что от действий женщины пострадало порядка восьми человек. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч долларов.

В суде выяснилось: женщина предлагала решить вопрос о внесении людей в отдельные списки на строительство и получение квартир по льготному кредитованию. На самом деле она не имела такой возможности и не собиралась выполнять эти обязательства. Деньги она брала в долг на условиях возврата, но после не возвращала.

Ранее, с 2016 по 2018 год, она подстрекала людей давать взятки неустановленным должностным лицам из Мингорисполкома, администрации Московского района г. Минска и ОАО «АСБ Беларусбанк» для решения таких же вопросов с квартирами.

Женщину признали виновной по ч.5 ст. 16, ч.2 ст. 431, ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 209 УК (соучастие в преступлении, дача взятки, мошенничество).

Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
 
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