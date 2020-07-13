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Судили минчанку, которая обещала продвинуть очередь на квартиру, а деньги за это оставляла себе
Источник материала: Tut.by
В суде Московского района вынесли приговор по уголовному делу в отношении минчанки, которая предлагала решить вопрос о льготном кредите на квартиру, а деньги за это оставляла себе и тратила на личные нужды. Решение по делу
В суде выяснилось: женщина предлагала решить вопрос о внесении людей в отдельные списки на строительство и получение квартир по льготному кредитованию. На самом деле она не имела такой возможности и не собиралась выполнять эти обязательства. Деньги она брала в долг на условиях возврата, но после не возвращала.
Ранее, с 2016 по 2018 год, она подстрекала людей давать взятки неустановленным должностным лицам из Мингорисполкома, администрации Московского района г. Минска и ОАО «АСБ Беларусбанк» для решения таких же вопросов с квартирами.
Женщину признали виновной по ч.5 ст. 16, ч.2 ст. 431, ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 209 УК (соучастие в преступлении, дача взятки, мошенничество).
Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
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