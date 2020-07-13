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Более 20 населённых пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды

13.07.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Более 20 населенных пунктов в Украине оказались обесточены из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о городах и деревнях в Черниговской, Луганской и Киевской областях.

Более 20 населённых пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды

Более 20 населённых пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды

Из-за сильного дождя и порывов ветра на линиях электропередачи сработали системы защиты. Обильные осадки привели к подтоплению низинных районов. Местами прошел крупный град, который побил крыши, стекла и автомобили.

Более 20 населённых пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды

В пострадавшие районы направлены сотрудники МЧС и облэнерго.

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Новости Украины. Более 20 населенных пунктов в Украине оказались обесточены из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о городах и...
 
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