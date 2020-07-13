Американский клуб «Вашингтон Редскинз» сменит название и логотип из-за обвинений в расизме

Источник материала: Tut.by

Команда НФЛ «Вашингтон Редскинз» официально объявила, что поменяет название. «Редскинз» переводится как «краснокожие», а на логотипе клуба изображен индеец. «Вашингтон» давно критикуют, считая, что название и эмблема оскорбляют коренных американцев, пишет sports.ru.



Фото: Reuters

Принято решение о смене не только названия, но и фирменного логотипа клуба. На эти меры «Вашингтон» пошел на фоне движения Black Lives Matter.

«3 июля мы объявили, что тщательно проанализируем название команды. Работа началась сразу. В рамках этого процесса мы хотим информировать наших спонсоров, фанатов и сообщество.

Сегодня мы объявляем, что откажемся от названия „Редскинз“ и логотипа после завершения аналитического процесса.

Владелец Дэн Снайдер и тренер Рон Ривера в тесном сотрудничестве разработают новое название и дизайн [логотипа], которые улучшат репутацию нашей гордой, богатой традициями франшизы и вдохновят наших спонсоров, болельщиков и сообщество на следующие 100 лет», — говорится в сообщении команды.



Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что спонсоры «Вашингтона» и сама НФЛ поддерживают идею о смене названия.

Владелец клуба Дэн Снайдер в 2013 году заявлял, что клуб никогда не сменит название, несмотря на критику. Команда получила название «Редскинз» еще в 1932 году, когда базировалась в Бостоне.