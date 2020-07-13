Казакевич: сотрудники МВД подверглись травле после событий в Гродно

Источник материала: ОНТ

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Сотрудники МВД подверглись интернет-травле после событий в Гродно. Такое заявление во время онлайн-конференции «Telegram-угрозы: кто за ними стоит и кому выгодна дестабилизация в обществе» сделал сегодня первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, передает БЕЛТА.

По словам замминистра, угрозы поступили после событий 29 мая в Гродно. В частности, травле подверглась жена сотрудника МВД. Замминистра также показал скриншоты оскорбительных сообщений.

Казакевич показал и тех людей, которые, по его словам, присылали эти сообщения. Один из них - 49-летний мужчина, привлекавшийся к административной ответственности более 50 раз, второй - 46-летний гражданин, которого также неоднократно привлекали к административной ответственности.

Казакевич также прокомментировал информацию о задержании чемпиона по бодибилдингу Шоты Лобжанидзе за оскорбление в сети.

Позже Казакевич показал видео, на котором бодибилдер признает противоправность совершенных им действий.

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