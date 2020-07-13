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Казакевич: сотрудники МВД подверглись травле после событий в Гродно

13.07.2020 18:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Казакевич: сотрудники МВД подверглись травле после событий в ГродноГродно" class="one-news__figure-img">

Сотрудники МВД подверглись интернет-травле после событий в Гродно. Такое заявление во время онлайн-конференции «Telegram-угрозы: кто за ними стоит и кому выгодна дестабилизация в обществе» сделал сегодня первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, передает БЕЛТА. 

По словам замминистра, угрозы поступили после событий 29 мая в Гродно. В частности, травле подверглась жена сотрудника МВД. Замминистра также показал скриншоты оскорбительных сообщений.

Казакевич показал и тех людей, которые, по его словам, присылали эти сообщения. Один из них - 49-летний мужчина, привлекавшийся к административной ответственности более 50 раз, второй - 46-летний гражданин, которого также неоднократно привлекали к административной ответственности.

Казакевич также прокомментировал информацию о задержании чемпиона по бодибилдингу Шоты Лобжанидзе за оскорбление в сети. 

Позже Казакевич показал видео, на котором бодибилдер признает противоправность совершенных им действий.

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Теги: Гродно
 
 
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Сотрудники МВД подверглись интернет-травле после событий в Гродно. Такое заявление во время онлайн-конференции «Telegram-угрозы: кто за ними стоит и кому выгодна...
 
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