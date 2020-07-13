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Из Минска в Брест за 3 часа. Рассказываем, почему электричка так востребована у пассажиров

13.07.2020 19:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Железная дорога простирается на более чем 5 тысяч километров по всей Беларуси, рассказали в проекте «Сделано». И является одним из самых востребованных видов транспорта у пассажиров и грузоперевозчиков.

Из Минска в Брест за 3 часа. Рассказываем, почему электричка так востребована у пассажиров

«Подзарядкой» для белорусской железной дороги стало возобновление электрификации. Процесс начался еще полвека назад, но после будто застыл на несколько десятилетий.

Из Минска в Брест за 3 часа. Рассказываем, почему электричка так востребована у пассажиров

Использовать в полной мере экологичность и экономичность электричества на БелЖД в 2013 году поручил глава государства. 

Из Минска в Брест за 3 часа. Рассказываем, почему электричка так востребована у пассажиров

Виталий Кононцов, начальник службы электрификации и электроснабжения Белорусской железной дороги:
Появился проект довольно большого масштаба по электрификации участков Осиповичи Жлобин – Гомель и Жлобин Калинковичи, и станция Барбаров. Реализация этого проекта настолько масштабная, что она продолжается и сегодня. В июне текущего года мы сдали пусковой комплекс участка Жлобин – Светлогорск. С участием главы государства открыли пассажирское движение. После того, как мы в 2021 году электрифицируем участок до Калинковичей  станция Барбаров  электрификация составит 25 % от эксплуатационной длины. 

Из Минска в Брест за 3 часа. Рассказываем, почему электричка так востребована у пассажиров

В программу электрификации вошли 7 стратегически важных дистанций. Технологией поделились китайские специалисты. В сжатые сроки удалось перенять опыт, освоить оборудование и научиться строить с нуля. 

Теперь такие электроподстанции – незаменимый элемент на БелЖД. В обслуживании нуждаются едва ли, всем управлять можно дистанционно. 

Из Минска в Брест за 3 часа. Рассказываем, почему электричка так востребована у пассажиров

Изменения почувствовали и пассажиры белорусской «железки». Комфорт в путешествии по рельсам вышел на первое место. При этом соблюсти удалось баланс цена-качество.  

Из Минска в Брест за 3 часа. Рассказываем, почему электричка так востребована у пассажиров

Мягкие кресла, бесшумная дорога, вай-фай – это лишь малая часть того, чем оборудованы современные электропоезда. Акцент на комфорте пассажиров в свое время сделал Президент.

Более того, электросоставы нового поколения сегодня курсируют на межрегиональных маршрутах. Скажем, за 3 часа из столицы можно запросто добраться до Бреста

Денис Тонконог, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:
Белорусская железная дорога внедряла очень много инноваций и внедрила во всех направлениях деятельности. Это не только подвижной состав, который вы видите. Нам необходимо было и инфраструктуру соответствующую готовить для этих скоростей, и развивать другие услуги сопутствующие для пассажиров.

Из Минска в Брест за 3 часа. Рассказываем, почему электричка так востребована у пассажиров

Каждый 3-й билет на поезд сегодня куплен в сети интернет. 1,5 миллиона талонов белорусы приобрели в терминалах самообслуживания, которые есть практически на всех вокзалах страны. А места в бизнес-классе никогда не пустуют. 

Из Минска в Брест за 3 часа. Рассказываем, почему электричка так востребована у пассажиров

Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.

Люди в материале: Виталий Кононцов, Денис Тонконог

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Железная дорога простирается на более чем 5 тысяч километров по всей Беларуси, рассказали в проекте «Сделано». И является одним из самых...
 
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