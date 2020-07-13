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«Ограждать места миграции диких животных». Как в Беларуси обновляют местные дороги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Комплименты белорусским дорогам неизменно звучат от иностранных гостей. К комфортной езде привыкли и сами белорусы, рассказали в проекте «Сделано».
Потому внимание важно уделять и местным маршрутам. Привести в порядок дороги по всей стране вплоть до деревенских – такую задачу не раз ставил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отремонтировать параллельно с республиканскими трассами предстояло около 7 тысяч километров местных дорог. Только в Минской области из запланированных двух тысяч километров – раньше срока сдали 85%. А столицу со всеми областными центрами за это время связали четырёхполосные магистрали первой категории.
Самая масштабная реконструкция на трассе Минск–Гродно. Это часть трансъевропейского транзитного коридора. Мобильные асфальтобетонные заводы, временный походный городок для дорожных строителей – так обновляли М6.
Василий Гледко, генеральный директор предприятия «Минскавтодор-центр»:
Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.
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Новости Беларуси. Комплименты белорусским дорогам неизменно звучат от иностранных гостей. К комфортной езде привыкли и сами белорусы, рассказали в проекте...
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