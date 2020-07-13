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«Ограждать места миграции диких животных». Как в Беларуси обновляют местные дороги

13.07.2020 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Комплименты белорусским дорогам неизменно звучат от иностранных гостей. К комфортной езде привыкли и сами белорусы, рассказали в проекте «Сделано».

Потому внимание важно уделять и местным маршрутам. Привести в порядок дороги по всей стране вплоть до деревенских – такую задачу не раз ставил Президент.    

«Ограждать места миграции диких животных». Как в Беларуси обновляют местные дороги

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог. Технологий предостаточно, в том числе технологии, которые мы с вами апробировали на практике.  

«Ограждать места миграции диких животных». Как в Беларуси обновляют местные дороги

Отремонтировать параллельно с республиканскими трассами предстояло около 7 тысяч километров местных дорог. Только в Минской области из запланированных двух тысяч километров – раньше срока сдали 85%. А столицу со всеми областными центрами за это время связали четырёхполосные магистрали первой категории.  

«Ограждать места миграции диких животных». Как в Беларуси обновляют местные дороги

Самая масштабная реконструкция на трассе Минск–Гродно. Это часть трансъевропейского транзитного коридора. Мобильные асфальтобетонные заводы, временный походный городок для дорожных строителей – так обновляли М6. 
Высокие стандарты теперь на всех трассах республиканского значения. Завершить модернизацию осталось лишь на витебском направлении. 

«Ограждать места миграции диких животных». Как в Беларуси обновляют местные дороги

Василий Гледко, генеральный директор предприятия «Минскавтодор-центр»:
Самая масштабная – это М6, практически мы соединили с первой категорией до Гродно порядка 164 км. Это, я считаю, самая масштабная была модернизация транзитного сообщения. Цементобетонное покрытие и двухслойное, и мы уже перешли на равнопрочные обочины. Мы работаем плотно с Академией наук, с проектировщиками в плане том, что ограждать те места, которые являются местами миграции диких животных.

Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Василий Гледко

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Комплименты белорусским дорогам неизменно звучат от иностранных гостей. К комфортной езде привыкли и сами белорусы, рассказали в проекте...
 
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