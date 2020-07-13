Кот отвлек священника от проповеди, выпив у него молоко (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Кот по кличке Тигр развеселил пользователей сети своим появлением в кадре, когда католический священник Роберт Уиллис записывал утреннюю проповедь для YouTube-канала, пишет ridus.ru.

Питомец забрался на стол, на котором стоял чайник и молочник. Затем кот начал лакомиться молоком. Когда Уиллис заметил Тигра на столе, он отвлекся от своей проповеди. «Извините, но сегодня утром наш кот по кличке Тигр решил присоединиться к молитве», – сказал священник.





ФОТО: aroundpet.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram