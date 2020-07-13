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Кот отвлек священника от проповеди, выпив у него молоко (ВИДЕО)

13.07.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот отвлек священника от проповеди, выпив у него молоко (ВИДЕО)

Кот по кличке Тигр развеселил пользователей сети своим появлением в кадре, когда католический священник Роберт Уиллис записывал утреннюю проповедь для YouTube-канала, пишет ridus.ru

Питомец забрался на стол, на котором стоял чайник и молочник. Затем кот начал лакомиться молоком. Когда Уиллис заметил Тигра на столе, он отвлекся от своей проповеди. «Извините, но сегодня утром наш кот по кличке Тигр решил присоединиться к молитве», – сказал священник.


ФОТО: aroundpet.ru

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Кот по кличке Тигр развеселил пользователей сети своим появлением в кадре, когда католический священник Роберт Уиллис записывал утреннюю проповедь для...
 
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