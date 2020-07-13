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Кот отвлек священника от проповеди, выпив у него молоко (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Кот по кличке Тигр развеселил пользователей сети своим появлением в кадре, когда католический священник Роберт Уиллис записывал утреннюю проповедь для YouTube-канала,
Питомец забрался на стол, на котором стоял чайник и молочник. Затем кот начал лакомиться молоком. Когда Уиллис заметил Тигра на столе, он отвлекся от своей проповеди. «Извините, но сегодня утром наш кот по кличке Тигр решил присоединиться к молитве», – сказал священник.
ФОТО: aroundpet.ru
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Кот по кличке Тигр развеселил пользователей сети своим появлением в кадре, когда католический священник Роберт Уиллис записывал утреннюю проповедь для...
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