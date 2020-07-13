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Уголовный розыск ищет мужчину на видео

13.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Уголовный розыск ищет мужчину на видео

Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личность мужчины на видео.

Если вам известно что-то о его местонахождении или вы можете предположить, кто это, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: 8-029-117-75-35 или 102.


ОУР Слуцкого РОВД

 
 
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Если вам известно что-то о его местонахождении или вы можете предположить, кто это, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: 8-029-117-75-35 или 102.
 
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