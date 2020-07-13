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Уголовный розыск ищет мужчину на видео
13.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личность мужчины на видео.
Если вам известно что-то о его местонахождении или вы можете предположить, кто это, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: 8-029-117-75-35 или 102.
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Если вам известно что-то о его местонахождении или вы можете предположить, кто это, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: 8-029-117-75-35 или 102.
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