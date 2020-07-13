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Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

13.07.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Расширение безвиза дало мощный толчок развитию туристической инфраструктуры – кафе, рестораны и хостелы стали открываться десятками.  

Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

Анна Рытова, директор гостиничного комплекса:   
Мотель, по сути, – это придорожная гостиница с минимальным набором услуг и входом номера со стороны улицы. Но у нас немножко больше, чем просто мотель. У нас больше похоже на агрокомплекс, агроусадьбу, которая находится в центре города.   

Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

Гостиничный комплекс с красивым названием «Старый город» в Бресте. Его открыли в 2017 году на месте вещевого рынка.   

Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

Деревянные домики, когда-то служившие торговыми павильонами, приспособили под номера.   

Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

В них есть все необходимое (кровать, чистое белье, ванная) и невысокая цена – все это устраивает зарубежных туристов. Благоустроили территорию, построили кафе.   

Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

Но главная фишка – это кемпинг, когда есть возможность приезжать в гости на своих домах.   

Люди в материале: Анна Рытова

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Расширение безвиза дало мощный толчок развитию туристической инфраструктуры – кафе, рестораны и хостелы стали открываться десятками.  
 
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