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Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Расширение безвиза дало мощный толчок развитию туристической инфраструктуры – кафе, рестораны и хостелы стали открываться десятками.
Анна Рытова, директор гостиничного комплекса:
Деревянные домики, когда-то служившие торговыми павильонами, приспособили под номера.
Но главная фишка – это кемпинг, когда есть возможность приезжать в гости на своих домах.
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Новости Беларуси. Расширение безвиза дало мощный толчок развитию туристической инфраструктуры – кафе, рестораны и хостелы стали открываться десятками.
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