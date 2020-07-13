«Чёрная касса» Белгазпромбанка: какие суммы через неё проходили и кто организовал деятельность. Новые подробности в нашумевшем деле

Источник материала: ОНТ

Новые подробности в нашумевшем деле «Белгазпромбанка». Следствие установило, что в центральном офисе в Минске долгое время работала так называемая «чёрная касса». С её помощью руководство банка, что подтверждают факты, осуществляло закрытые операции, в том числе и те, с помощью которых можно легализовать доходы, полученные незаконным путём. Какие суммы через неё проходили и кто организовал деятельность – в репортаже ОНТ.

На колебаниях курса валют можно построить капитал. Это законно во всем мире, в том числе и в Беларуси. Игра на повышение или понижение курсов валют. Другое дело, как считает следствие, когда курс ты можешь корректировать, устанавливать сам в интересах определённых людей. И это новый эпизод в нашумевшем деле.

Курс в банке может меняться несколько раз в день. Но случилось так, что в одной из касс валюту меняли по специальному курсу. О специальной кассе рассказывают бывшие сотрудники банка.

Евгения Ершова, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Была у нас VIP-касса. 9-я касса, где руководство обслуживалось и VIP -клиенты. Там большие суммы были».

Елена Горбунова, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Чужих не было. Чужие не знали об этом. Если приходили, то только свои».

Эти факты расследует Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.

Юрий Мехедов, начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси: «2 апреля 2020 года в ходе заседания правления банка по указанию председателя правления Виктора Бабарико было принято решение о выплате вознаграждения руководству Белгазпромбанка. Общая сумма составила около 5 миллионов рублей. В день перечисления премии был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, в том числе и при использовании банковских карточек. В данный период времени получившие денежные средства руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу валюту на сумму свыше 1 миллиона долларов США».

Основания для выплаты премий руководству коммерческий банк, безусловно, определяет самостоятельно. Фактам занижения курса для своих будет дана правовая оценка. Но это лишь самое простое, что происходило в 9-й, «чёрной», кассе.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля: «Установлено, что по указанию председателя правления Белгазпромбанка Бабарико Виктора Дмитриевича в банке функционировала так называемая «чёрная касса». Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. «Грязные» деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путём, требовалось легализовать. Для этого на эти деньги покупались облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Через эти операции нелегальные доходы руководства банка становились чистыми».

Это в том числе и те самые деньги, о которых на очных ставках говорят бывшие подчинённые Виктора Бабарико.

Кирилл Бадей, исполняющий обязанности председателя правления Белгазпромбанка: «Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам. Деньги я отдавал Ильясюку, Кузьмичу и Шабану. Это была не моя инициатива. Мне её озвучил Виктор Дмитриевич [Бабарико]. Денежные средства передавались, как понимаю, за сотрудничество с указанными компаниями. Между банком и компаниями».

Работу «чёрной» кассы координировал, как предполагают (и этому есть доказательства), отвечающий за розничный бизнес в банке Андрей Григорович и его куратор – зампред Белгазпромбанка Сергей Добролёт. Их задача была приобрести облигации так, чтобы данные о сделке не попали на проверку. По правилам, если сумма, на которую выданы облигации, превышает 1 000 базовых величин, требуется ввести в базу паспортные данные, а информация по сделке поступает в Департамент финансового мониторинга. Как сделать так, чтобы никто не узнал, рассказывает одна из кассиров.

Ирина Бурковская, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Мы же понимали, что мы нарушаем. Потому что это легализация. Тем не менее, это наш начальник, мы боялись вылететь на улицу. Мы должны были провести операцию, которая не превышала 1 000 базовых величин, тогда компьютер не запрашивал паспортные данные. Мы просчитывали на калькуляторе, на тот момент, какой курс был. И впритык делали».

А вот слова бывшего начальника отдела кассовых операций Микульской.

– Когда приносили облигации, как они проводились? С дроблением? Галина Микульская, бывший начальник отдела кассового обслуживания Белгазпромбанка: – С дроблением. По указанию Григоровича.

Не только кассир Ирина Бурковская понимала, что нарушает правила и инструкции проведения операций, и зачем это и кому нужно.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля: «Установлено, что сами кассиры понимали незаконность своих действий. Поэтому никто не хотел работать в так называемой вип-кассе. Более того, одна из кассиров неоднократно обращалась лично к Бабарико и сообщала ему о незаконных сделках в «черной» кассе банка. Встретив бездействие с его стороны, в 2019 году по этому поводу она обратилась в суд».

Показания кассиров проверили на месте. В тех же условиях на месте показали и рассказали.

Ольга Барановская, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Пришел Григорович Андрей Николаевич, заместитель начальника управления. Попросил закрыть шторку. И попросил, чтобы я ему оформила облигации на 100 тысяч долларов. Я попросила паспорт. А он сказал, чтобы я раздробила суммы, и они не попали в спецформуляр. И принёс деньги в пакете».

Ирина Бурковская, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Были случаи, когда начальство говорило, чтобы не вносить данные, разбивать суммы. Это не сильно контролировалось. Другим мы этого не делали».

Светлана Чистая, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Закрыла окошко и не спеша проводила деньги. Проверяла и проводила».

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля: «Аналогичным способом осуществлялось гашение облигаций и выплата доходов по ним. Сделки также дробились на мелкие, не превышающие сумму в 1 тысячу базовых величин, чтобы не попасть в поле зрения Департамента финансового мониторинга. Руководил схемой заместитель Бабарико – Добролёт, курирующий розничный бизнес. С 2016 года после увольнения Добролёта из банка манипуляции с облигациями выполняли заместитель председателя правления Бадей и помощница-референт Бабарико – Карагачёва. С 2010 по 2019 годы по такой схеме проведены махинации с облигациями на сумму более 20 миллионов долларов США. При этом общая сумма приобретаемых в день облигаций могла достигать 800 тысяч долларов».

Еще один факт. Следствие считает, что через кассу манипулировали с золотыми слитками. Они были инструментом для легализации доходов.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля: «В банке за валюту покупались слитки из драгоценных металлов, которые сразу же продавались за белорусские рубли. Все сделки были фиктивными, никто из покупателей золотые слитки не получал».

И здесь же разменивали крупные купюры достоинством в 500 и 200 евро. Дело в том, что в Европе к таким банкнотам особое отношение. Совет Европейского центробанка решил постепенно изымать их из оборота на территории ЕС. Вот как это объяснили в эфире телеканала «Немецкая волна» (см. видео).

Установлено, что такие купюры в банк приносили регулярно. Разовые сделки по размену на мелкие могли достигать 200 тысяч евро. И проводилось всё в той же закрытой кассе. За закрытыми дверями.

Остаётся открытым вопрос, неужели крупные акционеры банка, а это российские «Газпром» и «Газпромбанк», не знали о различных схемах в белорусской «дочке». Во всём мире контроль за финансовыми операциями ведут не только правоохранительные органы, но и сами участники финансового сектора и сообщают обо всех подозрительных операциях. Расследование резонансного уголовного дела продолжается. Приведенные схемы отмывания нелегальных доходов подтверждаются не только анализом документов, но, как сообщили следователи, и показаниями свыше 20 должностных лиц Белгазпромбанка.

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