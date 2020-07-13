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Микроволновка vs духовка: названы плюсы и минусы приготовления пищи в СВЧ-печах

13.07.2020 21:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Микроволновка vs духовка: названы плюсы и минусы приготовления пищи в СВЧ-печах

Приготовленные в микроволновке блюда отличаются о тех, которые готовили в духовке. Старший научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Варужан Саркисян рассказал газете «Аргументы и факты», чем отличаются два способа готовки.

В духовке продукты нагреваются снаружи. В результате сверху образуется корочка, а внутренние слои блюда сохраняют влагу, поэтому остаются сочными. При приготовлении пищи в микроволновке еда подвергается воздействию электромагнитных излучений микроволнового диапазона, из-за чего продукты нагреваются не снаружи, а изнутри, и влага испаряется из всех слоев равномерно. 

Готовить в СВЧ-печи гораздо быстрее, чем в духовке. Поэтому микроволновки подходят для таких блюд, как соусы рагу, пюре. Чтобы приготовить пищу в СВЧ-печи, рекомендуется использовать специальные пакеты, которые позволяют замедлить испарение влаги. 

Как показали исследования, при готовке в микроволновке более 3 минут продукты начинают терять полезные элементы. Спустя 10 минут падает уровень полиненасыщенных жирных кислот, через 15 – возрастает количество трансизомеров жирных кислот, а витамин Е исчезает почти полностью. Однако если держать пищу СВЧ-печи не более 2-3 минут, то полезные вещества сохранятся. 

ФОТО:  chefmarket.ru

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Приготовленные в микроволновке блюда отличаются о тех, которые готовили в духовке. Старший научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и...
 
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