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Минский священник нашёл в Библии упоминание об автозаках

14.07.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автозаки нужны для того, чтобы останавливать людей, которые делают злое.


Виталий Малишевский / кадр из видео​

Об этом в своём сказаниі заявил минский православный иерей Виталий (Малишевский). Видео с его словами появилось в Telegram-канале блогера NEXTA, передает "Еврорадио".

Православный священник сообщил, что к нему приходят прихожане и жалуются на условия жизни в Беларуси: мол, стало страшно, повсюду автозаки, всех хватают. В ответ иерей даже нашёл, что про автозаки говорится в Библии.

"Что нам говорит Священное Писание по поводу автозаков? В "Послании к римлянам" апостол говорит: "Представитель власти на службе у Бога — для твоей пользы. Если же ты делаешь злое — берегись: он не зря носит меч". Меч — это все те меры, которые принимаются, чтобы остановить беззаконие. Он, представитель власти, — слуга Божий. Удивляемся: а разве Христос его поставил? Да!" — заявляет священник.


"Кому надо бояться автозаков? Тому, кто делает злое. Меня автозак ещё не схватил за последние 40 лет. Ну, не удалось мне сделать злого дела, такого, чтобы мешать всему обществу жить. Но есть люди, которые не дают себе отчёт в своём поведении — и для них существуют такие меры", — подчеркнул он.
 
 
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Автозаки нужны для того, чтобы останавливать людей, которые делают злое.
 
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