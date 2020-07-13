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Сергей Тихановский снова попал в карцер — за то, что не побрился

13.07.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогер Сергей Тихановский в СИЗО №1 снова попал в карцер. На этот раз причиной стало то, что он не побрился, говорит его жена Светлана Тихановская, которая выдвигается на пост президента.




Блогер оказался в карцере 10 июля. Это произошло на следующий день после суда, где рассматривалась его жалоба за помещение в карцер предыдущих два раза. Кстати, раньше Тихановского наказывали за то, что сидел на подоконнике, и за то, что под трёхметровым потолком в камере у него обнаружили паутину. 

"Пока говорят, что он там пробудет до вторника, 14 июля. Выйдет он в среду или нет, мы не знаем. У него на данный момент пять взысканий: предупреждение, выговор и три раза помещение в карцер. За что ему выносили предупреждение и выговор, я не знаю. В суде сотрудники СИЗО говорили, что ни паутина, ни небритьё — это не сами нарушения, за которые человека сажают в карцер, а то, что они повторные. То есть, не побрился — тебе предупреждение, два предупреждения — повод для помещения человека в карцер", — пересказывает TUT.by слова Тихановской.

Она при этом отметила, что Сергей держится мужественно, духом не падает и очень благодарит людей за поддержку в виде писем.

После выхода из карцера, как узнал адвокат блогера Виктор Мацкевич, администрация СИЗО распространила сведения о так называемом низком социальном статусе Тихановского. Из-за этого заключённые в его прежней камере отказались с ним быть вместе.
 
 
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Блогер Сергей Тихановский в СИЗО №1 снова попал в карцер. На этот раз причиной стало то, что он не побрился, говорит его жена Светлана Тихановская, которая...
 
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