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Drop-off, FastTrack и другие непонятные слова. Как изменился национальный аэропорт после того, как ввели безвиз
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня по безвизу в страну могут запросто прилететь граждане 74 государств. А где, как не в аэропорту, складывается первое впечатление туриста о новой стране?
На главную воздушную гавань Беларуси легла поистине ответственная миссия – создать ту инфраструктуру, сервис, который бы соответствовал самым высоким международным стандартам.
Василий Корнев, заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск:
Любой иностранец здесь точно почувствует себя как дома. Вся актуальная информация на четырех языках.
Василий Корнев:
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Drop-off, FastTrack и другие непонятные слова. Как изменился национальный аэропорт после того, как ввели безвиз
Новости Беларуси. Сегодня по безвизу в страну могут запросто прилететь граждане 74 государств. А где, как не в аэропорту, складывается первое впечатление туриста о...
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