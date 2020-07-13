АБФФ считает письмо против Салиматы Симпоре проявлением расизма и дискриминации

Салимата Симпоре / ФК "Неман"





Еврорадио , открытое письмо подписали 18 футболисток одного из белорусских клубов. Они просят провести генетическое обследование гендерной принадлежности футболистки Салиматы Симпоре, выступающей за минский клуб "Динамо-БГУФК". Подписанты подозревают, что 33-летняя уроженка Экваториальной Гвинеи — на самом деле мужчина. Как рассказывает, открытое письмо подписали 18 футболисток одного из белорусских клубов. Они просят провести генетическое обследование гендерной принадлежности футболистки Салиматы Симпоре, выступающей за минский клуб "Динамо-БГУФК". Подписанты подозревают, что 33-летняя уроженка Экваториальной Гвинеи — на самом деле мужчина.





В официальном заявлении федерации футбола говорится, что при заявке Салиматы Симпоре ФК "Динамо-БГУФК" предоставил следующие документы: паспорт гражданки Буркина-Фасо, международный трансферный сертификат в системе FIFA TMS, медицинское разрешение на участие в соревнованиях.





В федерации подчеркивают, что футболистка участвовала в нескольких десятках официальных международных матчей под эгидой ФИФА в составе национальных женских сборных Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо.









"Подтверждая важность соблюдения принципов FAIR PLAY и нулевой толерантности к любым проявлениям расизма и дискриминации в футболе, Ассоциация "Белорусская федерация футбола" считает, что не должно остаться безнаказанным любое поведение, оскорбляющее достоинство человека по любому признаку, и просит информационный портал tut.by предоставить оригинал данного письма с именами его авторов", — говорится в заявлении.