В Минске Opel на переходе сбил подростка на велосипеде

Источник материала: ОНТ

Минске Opel на переходе сбил подростка на велосипеде" class="one-news__figure-img">

В Минске легковой Opel сбил на пешеходном переходе 14-летнюю велосипедистку. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительной информации, автомобиль двигался по проспекту Рокоссовского со стороны ул. Плеханова в направлении ул. Малинина. Во время поворота направо автомобиль не пропустил девочку 2006 года рождения, пересекавшую дорогу по велопереезду на зеленый сигнал светофора.

В результате столкновения ребенок с травмами доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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