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В Минске Opel на переходе сбил подростка на велосипеде
Источник материала: ОНТМинске Opel на переходе сбил подростка на велосипеде" class="one-news__figure-img">
В Минске легковой Opel сбил на пешеходном переходе 14-летнюю велосипедистку. Об этом
Согласно предварительной информации, автомобиль двигался по проспекту Рокоссовского со стороны ул. Плеханова в направлении ул. Малинина. Во время поворота направо автомобиль не пропустил девочку 2006 года рождения, пересекавшую дорогу по велопереезду на зеленый сигнал светофора.
В результате столкновения ребенок с травмами доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске легковой Opel сбил на пешеходном переходе 14-летнюю велосипедистку. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Согласно предварительной информации,...
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