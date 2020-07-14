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В Минске Opel на переходе сбил подростка на велосипеде

14.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске Opel на переходе сбил подростка на велосипедеМинске Opel на переходе сбил подростка на велосипеде" class="one-news__figure-img">

В Минске легковой Opel сбил на пешеходном переходе 14-летнюю велосипедистку. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

Согласно предварительной информации, автомобиль двигался по проспекту Рокоссовского со стороны ул. Плеханова в направлении ул. Малинина. Во время поворота направо автомобиль не пропустил девочку 2006 года рождения, пересекавшую дорогу по велопереезду на зеленый сигнал светофора. 

В результате столкновения ребенок с травмами доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске легковой Opel сбил на пешеходном переходе 14-летнюю велосипедистку. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.  Согласно предварительной информации,...
 
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