Будет ли парковка бесплатной, если электрокар на «черных» номерах? Разъяснение ГАИ

Источник материала: Tut.by

Минчанка Наталия в июне купила и «поставила» на черные номера Volkswagen e-Up — первый льготный электрокар в стране . И если на таможне скидка сработала, то с другими льготами для экотранспорта у автовладелицы возник вопрос. Речь о бесплатной парковке, за которую поначалу Наталии сказали платить: мол, авто на «черных» номерах, а не на «зеленых». AUTO.TUT.BY разобрался в этом вопросе вместе с ГАИ.





«Только пригнала электрокар, получила знаки — а их надо менять?!»

— Внешне моя машина не отличается от модели, которая ездит на топливе или газу. В техпаспорте также нет отметок, что это «электричка». Я сама наклеила на кузов стикеры, информирующие, что машина на электродвигателе. Но для людей, которые проверяют оплату парковки это же не доказательство, — рассказывает Наталия.





Сначала девушка позвонила в ГУ «Парковки столицы».

— По словам сотрудника, они ориентируются на письмо из ГУ ГАИ МВД Беларуси о том, что с 1 июля на электромобили выдаются специальные номера: с зелеными окантовкой, цифрами и буквами и обозначением «Е». Контролеры, которые следят за оплатой стоянки, будут смотреть именно на номер: зеленый — ты льготник, стой бесплатно, черный — должен платить.

Свой Volkswagen e-Up! Наталия регистрировала 23 июня, на машину были выданы «черные» номера, такие же, как выдают на автомобили с ДВС. Получается, что льгота на парковку не положена.

Девушка решили заменить свои номера на новые. В ГАИ ей сообщили, что она может заменить «черные» номера на «зеленые», но для этого нужно приехать в МРО, заново пройти процедуру регистрации и заплатить за нее в полном объеме. При этом, владелицу электрокара заверили, что если она будет стоять на парковке с «черными» номерами, то штрафовать за неоплату ее все же не будут.





— Но раз указ президента о льготах для электротранспорта вступил в силу с 15 июня , то почему бы и номера не выдавать с этой даты? — недоумевает Наталья. — Ведь теперь все, кто привез «электрички» до 1 июля должны будут заплатить за смену номеров 80 рублей.

Минчанка привела в пример Польшу, где с 1 января 2020 тоже ввели новые номера для электромобилей: владельцу оставляют те же документы, а регистрационный номер выдают с теми же цифрами и буквами, только выполнены они в зеленом цвете. При этом замена номеров стоит в два раза дешевле, чем регистрация с нуля, а сверку номеров проходить не надо.

ГАИ: «Электромобили на „черных“ номерах будут пользоваться всеми льготами»

В ГАИ Беларуси AUTO.TUT.BY объяснили, что проволочек по выпуску «зеленых» номеров для электрокаров их ведомство не допускало: наоборот, работали над этим вопросом задолго до появления указа президента о поддержке развития электротранспорта.

— Еще год-полтора назад мы поняли, что в республике есть интерес к электротранспорту, он обязательно придет в Беларусь и люди будут на нем ездить. Поэтому еще в начале 2019 года ГАИ инициировала дополнить СТБ, касающийся регистрационных знаков, — для электромобилей, их надо было разработать и внести в стандарт, — рассказал старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД Беларуси Павел Санкевич.



Фото: ГУ ГАИ МВД Беларуси

Эта работа была завершена в конце прошлого года, и 12 декабря Госстандарт издал соответствующее Постановление № 70. Было решено, что зеленые номера на электромобили начнут выдавать их владельцам с 1 июля 2020 года. Обновленный стандарт был в открытом доступе и с ним можно было ознакомиться любому человеку. А в марте появился указ президента о поддержке развития электротранспорта, который вступал в силу с 15 июня.

— Однако, владельцам электрокаров, которые ввезли в страну, зарегистрировали их до 1 июля и не получили зеленые знаки, не стоит беспокоиться: льготы, предусмотренные указом президента, в том числе, касающиеся парковки на платных коммунальных стоянках, получили все электромобили, независимо от того, какие на них номера — «черные» или «зеленые».

Единственное, что в этом случае надо сделать владельцу «электрички» — обратиться с заявлением в регистрационный отдел ГАИ по месту жительства. В базу внесут информацию, что транспорт владельца — электромобиль. Эту услугу окажут бесплатно. При возникновении спорного или другого вопроса, ГАИ сможет подтвердить информацию, что конкретная машина с «черным» номером — это электротранспорт.

— Конечно, учитывая международные тенденции в области электротранспорта, мы рекомендуем владельцам все же поменять «черный» номер на «зеленый» — это будет отличать его машину от тех, которые ездят на ДВС. Также, при выезде заграницу на электромобиле с зелеными номерами будет видно, что этот транспорт может пользоваться особыми привилегиями. Но действительно, за замену номеров надо будет оплатить полную стоимость.