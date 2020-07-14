Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Квадрокоптер, оборудованный под контрабанду сигарет, обнаружен на белорусско-польской границе Необычный способ переброски табачных изделий пограничники встречали и раньше, но на этот раз народный умелец оборудовал обычный беспилотник функцией...

Необычный способ переброски табачных изделий пограничники встречали и раньше, но на этот раз народный умелец оборудовал обычный беспилотник функцией "грузоперевозки". В планах неизвестного контрабандиста было доставить по воздуху в соседнюю страну несколько блоков сигарет. Но в итоге рейс не состоялся, а находчивый нарушитель лишился своего летающего помощника.