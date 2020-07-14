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Квадрокоптер, оборудованный под контрабанду сигарет, обнаружен на белорусско-польской границе

14.07.2020 08:52 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Необычный способ переброски табачных изделий пограничники встречали и раньше, но на этот раз народный умелец оборудовал обычный беспилотник функцией "грузоперевозки". В планах неизвестного контрабандиста было доставить по воздуху в соседнюю страну несколько блоков сигарет. Но в итоге рейс не состоялся, а находчивый нарушитель лишился своего летающего помощника.   
 
 
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Необычный способ переброски табачных изделий пограничники встречали и раньше, но на этот раз народный умелец оборудовал обычный беспилотник функцией...
 
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