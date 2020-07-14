Совладельцы Hide и el Pushka открыли новое место на Октябрьской

Источник материала: Tut.by

Кажется, новые заведения на месте старых будут открываться всегда. Так недавно произошло с помещением на Октябрьской, 19: на месте Kavka открылся бар Pussy Pong с диджей-вечеринками и коктейльной картой от опытной команды барменов. Открыли место совладельцы популярного клуба Hide и бара el Pushka. Рассказываем, что это за проект.





«Отталкивались от того, чего не хватает улице Октябрьской»

Бар Pussy Pong открылся несколько недель назад на месте бара «Каўка» на улице Октябрьской. Предшественник нового места проработал совсем недолго, менее полугода. И, говорит Ольга, совладелица Pussy Pong, для Минска это естественно.

— Предыдущий проект завершил свое существованием и мы начали новый, — объясняет собеседница, отказываясь при этом озвучивать свои предположения о том, почему прошлый формат заведения на этом месте не сработал.

Новые владельцы за несколько месяцев сделали ремонт, все поменяли в помещении. В «наследство» осталось разве что расположение барной стойки. В целом, получилось эдакое андеграундное заведение, расписанное граффити и напоминающее руин-бары.

— Когда думали о концепции, дискуссий было много. Отталкивались от того, чего не хватает Октябрьской. А на ней нет вечернего коктейльного бара с хорошей подачей. Мы хотели сделать место для гостей, которые ходят на ночные вечеринки на Октябрьской, чтобы им было где уютно собраться до клуба — выпить, поболтать, потанцевать под любимых диджеев, а потом идти на ночную вечеринку.

Расписали бар граффити художники из проекта «Красавик». Совладелица признается, что это была не первая команда, к которой они обратились. Первые подрядчики сделали все некачественно и совсем не то, что хотели создатели.

— А потом пришел «Красавик» и сделал, как надо. Назвать их работу граффити будет обидно для них, потому что они настоящие художники-профи, которые сделали макеты, показали цветовые пятна (которые мы хотели), расставили акценты и скрыли, что не надо.









Бар создан, говорит Ольга, в азиатском стиле. Пока тут ничего не готовят, но в будущем рядом со входом хотят открыть фудтрак с азиатской кухней навынос, которую в том числе можно будет съесть в баре. Но такой сценарий вовсе необязателен.

— У нас есть помещение под кухню, но мы хотим дать людям свободу перемещений, не привязывать их к тарелкам и приборам. Они могут взять еду с собой и пойти гулять дальше. Могут остаться есть в баре. Специально выбирали направление в кухне такое, чтобы еда могла быть в коробках навынос и помещалась в руку для удобства.

«Pussy Pong — это бар с акцент на коктейлях. Музыка лишь сопровождающий момент»

Поскольку Ольга и ее муж занимаются клубом Hide и хорошо знают индустрию диджеинга, они обещают качественную музыку и в новом баре. В партнеры, чтобы коктейльной картой занимались люди со знанием дела, они пригласили известных минских барменов Михаила Коноваленко, Евгения Рогова и Егора Козловского, — совладельцев el Pushka, Kew London и Vinie Jones Pub.

— Хотим соединить в одно месте несколько сильных сторон: кухня, музыка и бар, — говорит собеседница.









Несмотря на вечеринки, которые тут уже проводят и будут проводить, клубом новое место никак не назвать.

— Музыка в баре — это сопровождающий момент, основной акцент все-таки на напитках, коктейлях. Наша основная публика — это пьющие люди. Диджеи в заведении — это дополнение, в котором мы сильны.

Представительница нового места говорит, что на Октябрьской тусуется разная публика, много молодежи, но они сделали возрастное ограничение 21 «плюс».

— Мы не гонимся за количеством гостей, считаем, что наша аудитория постарше, спокойней. Если говорить о названии, его сразу поймут те, кто был в странах Азии. А кто не был — приходите и узнаете, что «Пусси Понг» — это не только про котиков и настольный теннис!



На террасе заведения поставили стол для настольного тенниса. Когда в баре вечеринки и многие гости танцуют, его убирают.

Работает бар три недели, но пока только в пятницу и субботу. Когда владельцы поймут потребности обитателей Октябрьской, график будет меняться. После того, как заработает фудтрак, работать будут каждый день. Напоследок интересуемся: как быстро, по мнению владельцев, окупится новый проект? Ольга уверяет, что за деньгами создатели не гонятся, куда важнее для них качество.

— Думаю, по душе ли наш проект обитателям Октябрьской, мы поймем через полгода. Все-таки это такая локация, где гости пять раз должны к тебе прийти, прежде чем сказать: «Да, мне нравится». Но мне кажется, что с баром все будет хорошо, у нас хорошая и сильная команда.

Бар Pussy Pong Где: ул. Октябрьская, 19

Когда: c 19.00 до 03.00 в пятницу и субботу

Читайте также

В центре открывается бар с израильским стритфудом и доступными ценами

Фотофакт. Минчане летним вечером отдыхают на террасах