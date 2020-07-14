Сергей Николюк: фейк 2017 года «Белый легион черных душ» - закончился пшиком

Борьба за безопасность — наш конек. Хотите удостоиться права на приобретение домика в Дроздах по смешной цене — выдумайте угрозу и предложите программу по ее устранению.





Поддержание информационной безопасности на приемлемом уровне предполагает, в частности, борьбу с фейками. Один из важных элементов этой борьбы — распространение встречных фейков. Минус на минус, как известно, дает плюс. Эмпирически установлено, что этому правилу подчиняются и «информационные мистификации или намеренно распространяемые дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ», которые для краткости и принято называть фейками.





Ограничусь одним примером встречного фейка, позаимствованного на главном сайте страны: «Кто бы мог подумать, что Америка так вспыхнет, и демократические СМИ сегодня захлебнулись и замолкли. Они не показывают, что происходит. Там в городах уже вошли войска и ввели комендантский час. То же самое и в Западной Европе. Об этом не принято говорить. А у нас они что-то увидели».





Вот так, не больше, но и не меньше. Демократические СМИ захлебнулись и замолкли, а говоря проще — заткнулись.









Reuters © Jeenah Moon





Для проверки этого информационного откровения мне достаточно было связаться по скайпу со своими американцами. Сделать это несложно: моя бывшая и трое наших общих детей живут в Америке.





Их реакцию я передавать не стану, но, поверьте, она была бурной и сопровождалась комментариями, воспроизвести которые не решаюсь.





Напомню, фейк — «информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ» (Википедия).





Прилагательное «намеренное» в определении является ключевым. Самый титулованный белорусский исполнитель (артист разговорного жанра) подобных дезинформаций всем нам хорошо известен. Но кто поставил их производство на поток? Кто регулярно ест хлеб с маслом, оплачиваемые налогоплательщиками?









Хотелось бы захлопать в ладоши, и, подобно театралу на премьере, воскликнуть: «Автора! Автора!»





В топе сегодня информация, связанная с кандидатом в президенты Виктором Бабарико, его командой и хищениями в «Белгазпромбанке». Признаюсь, своего мнения по столь нашумевшему делу у меня нет. Я со свечкой в кабинете Бабарико никогда не стоял. Но почему я должен верить государственным разоблачителям?





Опыт — как учил Александр Сергеевич Пушкин — сын ошибок трудных. А соответствующего опыта у меня за последние годы накопился воз и маленькая тележка в придачу. Достаточно вспомнить дело «Белого легиона». Всем, кто его подзабыл, предлагаю отыскать на сайте самой солидной газеты страны статью «Белый легион черных душ». Не пожалеете.





Но я ограничусь лишь ее вводной частью, так называемой аннотацией: «Шокирующие признания, сенсационные факты и уникальные документы о том, что готовилось в Минске на 25 марта. Смотрите журналистское расследование «Белый легион черных душ». Эфир телеканала «Беларусь-1» 12.04.2017».





Вот как начинался главный государственный фейк 2017 г. А чем он закончился? Закончился он пшиком. Дело закрыли. Но почему же тогда не возбудили дела против инициаторов столь масштабного или, как сейчас принято говорить, «жуткого» фейка? Кто из инициаторов и исполнителей этой политической провокации вылетел с работы с волчьим билетом?





Вопросы, вопросы, вопросы… Любой человек, не лишенный совести, может легко пополнить их список.





Между прочим, в распространении фейковой информации о «Белом легионе» принял непосредственное участие и наш главный борец за стабильность, неотъемлемой частью которой является борьба с фейками.









«Единожды солгавший, кто тебе поверит?» На протяжении многих лет я полагал, что данное изречение проходит по разряду библейских. Но я ошибся. Интернет подсказал, что это 74-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» (1854) Козьмы Пруткова. Снижает ли мое открытие актуальность изречения? Нисколько. И в самое ближайшее время все мы получим дополнительное количество поводов убедиться в этом.



