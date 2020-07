Скончался бывший ведущий «Разрушителей легенд»

Источник материала: Tut.by

Грант Имахара, бывший ведущий «Разрушителей легенд» и специалист по спецэффектам, скончался от аневризмы головного мозга в возрасте 49 лет. Об этом сообщает «Канобу» со ссылкой на The Hollywood Reporter .

Грант Имахара был важной частью передачи «Разрушители легенд» — он присоединился к шоу в третьем сезоне и оставался там до 2014 года. Там он запомнился созданием многочисленных роботизированных устройств.

Как пишет DTF, в 2014 году Имахара покинул шоу вместе с несколькими ведущими и спустя два года они запустили совместный проект White Rabbit Project на Netflix.

Инженер несколько лет работал на Lucasfilm и Industrial Light and Magic — благодаря ему появились такие фильмы как «Матрица: Перезагрузка», «Терминатор 3», «Ван Хельсинг» и приквелы «Звездных войн».

Адам Сэвидж, ведущий «Разрушителей легенд» и шоу на YouTube Tested, попрощался с бывшим коллегой.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.