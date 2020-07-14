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Скончался бывший ведущий «Разрушителей легенд»
Источник материала: Tut.by
Грант Имахара, бывший ведущий «Разрушителей легенд» и специалист по спецэффектам, скончался от аневризмы головного мозга в возрасте 49 лет. Об этом
Грант Имахара был важной частью передачи «Разрушители легенд» — он присоединился к шоу в третьем сезоне и оставался там до 2014 года. Там он запомнился созданием многочисленных роботизированных устройств.
Как
Инженер несколько лет работал на Lucasfilm и Industrial Light and Magic — благодаря ему появились такие фильмы как «Матрица: Перезагрузка», «Терминатор 3», «Ван Хельсинг» и приквелы «Звездных войн».
Адам Сэвидж, ведущий «Разрушителей легенд» и шоу на YouTube Tested, попрощался с бывшим коллегой.
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Ему было 49 лет.
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