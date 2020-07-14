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Скончался бывший ведущий «Разрушителей легенд»

14.07.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грант Имахара, бывший ведущий «Разрушителей легенд» и специалист по спецэффектам, скончался от аневризмы головного мозга в возрасте 49 лет. Об этом сообщает «Канобу» со ссылкой на The Hollywood Reporter.


Грант Имахара в 2013 году. Фото: wikimedia.org

Грант Имахара был важной частью передачи «Разрушители легенд» — он присоединился к шоу в третьем сезоне и оставался там до 2014 года. Там он запомнился созданием многочисленных роботизированных устройств.

Как пишет DTF, в 2014 году Имахара покинул шоу вместе с несколькими ведущими и спустя два года они запустили совместный проект White Rabbit Project на Netflix.

Инженер несколько лет работал на Lucasfilm и Industrial Light and Magic — благодаря ему появились такие фильмы как «Матрица: Перезагрузка», «Терминатор 3», «Ван Хельсинг» и приквелы «Звездных войн».

Адам Сэвидж, ведущий «Разрушителей легенд» и шоу на YouTube Tested, попрощался с бывшим коллегой.

У меня нет слов. В течение 22 лет я был часть двух больших семей вместе с Грантом Имахарой. Он был потрясающим инженером, художником и ведущим, а также попросту щедрым, легким и милым ЧЕЛОВЕКОМ. С ним было очень весело работать. Я буду скучать.

 
 
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