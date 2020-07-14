NEXTA: прямо сейчас в Институте социологии НАН Беларуси проходят обыски









сообщает телеграм-канал NEXTA Об этомтелеграм-канал NEXTA





С чем это связано и в рамках какого уголовного дела — пока неизвестно, пишет канал.





Напомним, месяц назад в сеть попали внутренние документы Института с исследованиями реальной поддержки Лукашенко, которая в апреле 2020 года составила всего 24%.





Как уточняют источники телеграм-канала, выемка техники и попытка получения доступа к мессенджерами и аккаунтам сотрудников происходит уже несколько дней.





Суть в том, что сотрудники Института — единственные люди в стране, которые знают реальные цифры и реальный рейтинг Лукашенко. А согласно этим цифрам, Лукашенко без вариантов проиграет выборы, если бы они состоялись прямо завтра.





Именно это факт — одна из причин, по которой сейчас фактически «кошмарят» социологов из Академии наук, жедает вывод NEXTA