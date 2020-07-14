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NEXTA: прямо сейчас в Институте социологии НАН Беларуси проходят обыски

14.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прямо сейчас в Институте Социологии НАН Беларуси проходят обыски.



Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA

С чем это связано и в рамках какого уголовного дела — пока неизвестно, пишет канал.

Напомним, месяц назад в сеть попали внутренние документы Института с исследованиями реальной поддержки Лукашенко, которая в апреле 2020 года составила всего 24%.

Как уточняют источники телеграм-канала, выемка техники и попытка получения доступа к мессенджерами и аккаунтам сотрудников происходит уже несколько дней. 

Суть в том, что сотрудники Института — единственные люди в стране, которые знают реальные цифры и реальный рейтинг Лукашенко. А согласно этим цифрам, Лукашенко без вариантов проиграет выборы, если бы они состоялись прямо завтра.

Именно это факт — одна из причин, по которой сейчас фактически «кошмарят» социологов из Академии наук, жедает вывод NEXTA
 
 
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