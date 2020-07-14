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Александр Лукашенко поздравил президента Франции и жителей этой страны с национальным праздником

14.07.2020 11:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Франция отмечает главный национальный праздник – День взятия Бастилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1789 году парижане штурмом взяли знаменитую крепость-тюрьму. Это событие считается началом Великой французской революции.

Александр Лукашенко поздравил президента Франции и жителей этой страны с национальным праздником

Традиционно 14 июля в стране сопровождается массовыми гуляниями. Однако в 2020 году национальный праздник проходит в более скромном формате. Вместо военного парада на Елисейских полях состоится торжественное шествие небольшого отряда на площади Согласия. А традиционный фейерверк над Эйфелевой башней можно будет наблюдать издалека либо онлайн.

Александр Лукашенко поздравил президента Франции и жителей этой страны с национальным праздником

С национальным праздником президента Франции и народ этой страны поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Эммануэль Макрон

 
 
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Новости Франции. Франция отмечает главный национальный праздник – День взятия Бастилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1789 году парижане штурмом...
 
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