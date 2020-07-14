 Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации

Источник материала: Голас Сененшчыны

Мероприятие прошло во Дворце Независимости.





О свободе слова

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что хорошо относится к наличию альтернативных точек зрения.

По его словам, на уровне Президента выработано четкое требование, что при подготовке любого мероприятия обязательно учитываются разные точки зрения. «Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака — все это правильно», — отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в отдельных массмедиа в последнее время стали появляться разного рода конспирологические теории на предмет того, почему Глава государства проводит встречи с активами.

— Якобы что-то чрезвычайное происходит, и поэтому Президенту приходится реагировать, как пожарному, — сказал он. — Так вот: нет никакой чрезвычайщины.

Президент подчеркнул: наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают, особенно что касается высказываний в сети Интернет. Некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений. «Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще…, — отметил Глава государства. — Каждый из вас получил порцию, тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство».

«Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», — заверил Александр Лукашенко.

О текущей ситуации в стране

«Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что уже насчитал порядка пяти пандемий. Это не только непосредственно медицинская, но и, например, углеводородная в конце прошлого — начале этого года, «пандемия» экономическая и ее последствия, инфопандемия. Все это переплелось и наложилось в том числе на политические события в Беларуси.

Президент также высказался в пользу развития страны на базе того, что уже достигнуто, и против радикальных реформ. «Мы в середине 1990-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 1994 год (что весьма странно) и взять ту Конституцию, которая была, — сказал он. — Вот чего ни в коем случае делать нельзя — это возвращаться в середину 1990-х и брать ту Конституцию, от которой мы ушли. Конституция — это основной свод. Это документ, который дает направление развития тому или иному государству. Поэтому, если мы говорим о реформах, «пераменах», то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах».

В качестве примера Президент также привел предложения тех, кто выступает за рыночные реформы, значительное сокращение на некоторых предприятиях численности работников, которые якобы смогут стать «резервом для айтишников». «Я это прочитал накануне посещения Минского тракторного завода, стою перед людьми, смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, двигателе, а завтра его в 50-60 лет выкинут на улицу и он станет «резервом для айтишников», — заметил Глава государства.

Об обновлении Конституции Президент говорил отдельно. Мнение выразил такое:

— Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и «памяркоўнасць» — все пойдет прахом.

Далее Президент добавил:

— Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения.





Рассуждая на эту тему, он отметил, что подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. «Только надо при этом понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых. А во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел», — заметил Александр Лукашенко. «Мы от этого ушли. Поэтому надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было», — резюмировал Президент.

О работе белорусского телевидения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности поддерживать хорошие проекты на белорусском телевидении.

«В последнее время мне нравятся ваши передачи. Нам надо удержать этот уровень и еще прибавить. Я готов пойти на многое, чтобы поддержать СМИ, но не просто взяли и дали деньги… Нет, нам действительно надо финансировать хорошие проекты», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, какие передачи он смотрит. В их числе и новостные передачи, которые не всегда получается посмотреть целиком, и тогда что-то его интересующее Александр Лукашенко пересматривает позже в записи. Президент призвал и далее улучшать качество отечественного телевизионного контента, не опускаясь ниже достигнутого уровня.

Мнение

Игорь Луцкий, министр информации:

«Много есть вопросов, которые можно и нужно обсуждать в публичном пространстве. Наши соседи — россияне, украинцы — активно это делают. Мы, белорусы, возможно, менее склонны говорить на весь мир о бытовых, казалось бы, проблемах, о личном. Но ведь, как говорили еще в советские времена, быт заедает человека, и в итоге этот быт формирует мировоззрение, влияет на настроения в обществе. Давайте же сделаем ТВ институтом обсуждения и решения социальных вопросов, причем разных, но главное — волнующих людей. Пока это делается, на мой взгляд, недостаточно».

«Цель — добиться того, чтобы мы были качественным регулятором во всех секторах массовой информации, эффективнее контролировали медиапространство, стали драйвером создания передовых медиаресурсов и координационным центром информационной работы для госорганов, чтобы роль министерства была и видна, и понятна обществу».

По материалам БелТА.