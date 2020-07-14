Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве проходят переговоры премьер-министра Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко. В основном они посвящены энергетической сфере. В частности, по итогам визита сегодня будут подписаны договоры о двустороннем сотрудничестве между Москвой и Минском, заявил глава российского правительства, передает телеканал «МИР 24».



«Хотел бы привести в качестве примера проект в высокотехнологической сфере. Это сооружение Белорусской атомной станции по российскому дизайну. У нас есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологий, в цифровой экономике, в нефтяной сфере. Надеюсь,сегодня мы все соответствующие документы оформим и выпустим», – сказал Мишустин.