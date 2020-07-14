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Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в энергетической сфере
14.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве проходят переговоры премьер-министра Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко. В основном они посвящены энергетической сфере. В частности, по итогам
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По итогам визита сегодня будут подписаны договоры о двустороннем сотрудничестве между Москвой и Минском.
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