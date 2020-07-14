Минское «Динамо» рассталось с хоккеистом сборной

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о расставании с хоккеистом сборной Беларуси Михаилом Стефановичем.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В прошлом сезоне 30-летний форвард набрал 8 (5+3) очков в 34 играх при показателе полезности «-12».

Сообщается, что Стефанович продолжит карьеру в столичной «Юности».

При этом в скором времени «Динамо» наверняка объявит о заключении контрактов с рядом новичков.

«На данный момент ростер „Динамо“ находится в стадии формирования, в ближайшее время соглашения с клубом могут заключить еще несколько хоккеистов, переговоры с которыми находятся в финальной стадии», — сообщается на сайте клуба.