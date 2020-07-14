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Минское «Динамо» рассталось с хоккеистом сборной
Источник материала: Tut.by
Минское
В прошлом сезоне 30-летний форвард набрал 8 (5+3) очков в 34 играх при показателе полезности «-12».
Сообщается, что Стефанович продолжит карьеру в столичной «Юности».
При этом в скором времени «Динамо» наверняка объявит о заключении контрактов с рядом новичков.
«На данный момент ростер „Динамо“ находится в стадии формирования, в ближайшее время соглашения с клубом могут заключить еще несколько хоккеистов, переговоры с которыми находятся в финальной стадии», — сообщается на сайте клуба.
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Минское «Динамо» объявило о расставании с хоккеистом сборной Беларуси Михаилом Стефановичем.
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