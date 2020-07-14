Какие кредиты выгодны малому бизнесу

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Кредиты на ведение бизнеса



В разделе кредитов «Для бизнеса» Myfin.by есть четыре категории банковских ссуд: «Кредиты для малого бизнеса», «Кредиты для юридических лиц», «Кредиты на бизнес с нуля», «Кредиты для ИП». Основная масса кредитных продуктов (всего больше 60) попадает сразу в несколько категории. Исключение – «Кредиты на бизнес с нуля», их меньше десятка.

Выберем несколько с наименьшей ставкой и минимальными ограничениями.

Кредиты на текущую деятельность

Микро-Бизнес Овердрафт

Этот продукт Беларусбанка ставим первым из-за удачного сочетания сравнительно невысокой ставки и отсутствия ограничений по цели использования средств. Его следующее достоинство – возобновляемая кредитная линия (овердрафт). Одобренную банком сумму можно неоднократно снимать, погашать и снова снимать.

Основные параметры кредита:

годовая ставка – 9,75%;

сумма – от 500 до 405 тыс. руб.;

максимальный срок погашения – 3 года.

Обеспечение возврата – поручительство физического лица.

Ограничения по кредиту:

кредит выдается на цели текущей деятельности, т.е. для уже существующих предприятий;

получателями могут быть: индивидуальные предприниматели, микро-организации, малые и средние предприятия;

отсрочка погашения не предполагается.

Реальная сумма кредита зависит от среднемесячных поступлений на счет клиента.

Цели использования кредитных средств не определены. Однако наличные не выдаются, деньги перечисляют на счета третьих лиц, к примеру – поставщиков. Это важный момент. Потому что далеко не все расходы малого бизнеса оплачиваются по безналу, многое делается за наличный расчет и не всегда учитывается по бухгалтерии (не весь малый бизнес обязан вести бухгалтерию).

Беларусбанк выдает на текущую деятельность также:

кредит «Микро-Бизнес Старт» со ставкой 7,75%;

кредит «Микро-Бизнес Оборот» также со ставкой 7,75%.

Но целевое использование средств по ним контролируется строже.

Фото: Myfin.by

Кредиты «Залог off» и «Залог off 2.0»

Это кредиты под текущую деятельность без дополнительных ограничений. Условия обоих продуктов в основном совпадают, но:

«Залог off» – это однократная ссуда с погашением до 2 лет;

«Залог off 2.0.» – возобновляемая кредитная линия до 3 лет, с траншем до 90 дней.

Оба кредита выдаются для финансирования оборотного капитала и внеоборотных активов, т.е. на них можно купить товар для продажи или другие необходимые продукты.

годовая ставка по кредитам – 11,88%;

максимальная сумма – 100 тыс. руб.;

вариант выдачи – перевод на текущий счет клиента;

обеспечение – неустойка и поручительство учредителя фирмы-заемщика.

Оба кредита можно получить также в российских рублях, долларах и евро. Ставки при этом возрастают, но главные условия будут теми же.

Кредиты «СМАрт Экспресс 30» и «СМАрт Экспресс 60»

Два овердрафтных кредита без указания цели. Предлагаются для клиентов имеющих расчетный счет в БНБ-Банке.

ставка – 12,45%;

срок погашения – до 1 года;

обеспечение – поручительство физического лица до 135 тыс. руб. и 2-х физлиц, если сумма больше 135 тыс. руб.

Различие между кредитами в сроке погашения овердрафта и максимальной сумме:

«СМАрт Экспресс 30» - 30 дней и 382 500 руб.;

«СМАрт Экспресс 60» - 60 дней и 405 000 руб.

Такой кредит помогает наладить рабочий процесс, особенно в торговле и, особенно, в начале бизнеса.

Кредиты для начала бизнеса

Начинать бизнес с кредита опасно, но при удачном развитии – весьма выгодно. Получить кредит на начало бизнеса труднее любых других банковских продуктов. Проверка будет долгой и тщательной, обеспечение максимальным, а контроль жестким.

Но такие кредиты есть, вот несколько примеров:

«Start-up кредит»

Кредит на основные средства, строительство или приобретение зданий, покупку оборудования или франшизы. Кредит однократный, возобновляемой кредитной линии нет.

ставка – 11,25% годовых;

максимальная сумма – до 5 млн. руб.;

максимальный срок погашения – до 5 лет.

Этот кредит подходит для нового предприятия в сфере производства, сельского хозяйства или услуг, но не для торговли.

Кредит «Перевозчик»

Кредит на покупку транспорта для бизнеса. Годится для приобретения новых и подержанных (не старше 7 лет) авто.

ставка – 11,88%;

сумма – от 10 310 руб. до 206 140 руб.;

максимальный срок – до 5 лет.

Обеспечение – залог купленного авто, недвижимости, гарантийный депозит, поручительство.

Кредит удобен для начала бизнеса связанного с перевозками. Для других направлений подходит меньше.

Кредит «Успешный старт»

Цель этого кредита финансирование основных фондов и оборотных средств. Особых ограничений нет и это весьма выгодно для начала бизнеса. Кредит предлагается не только в белорусских, но также в российских рублях, долларах и евро (но с другими ставками).

ставка – 19%;

максимальная сумма – до 500 000 руб.;

максимальный срок погашения – до 5 лет – на основные фонды; до 3 лет – на оборотные средства.

обеспечение возврата – залог имущества или поручительство физических и юридических лиц.

За счет кредита можно финансировать не более 70% расходов на открытие и расширение бизнеса.

Особое примечание – Банк рассматривает заявку на этот кредит до 20 дней. Можно рассчитывать на тщательную проверку заемщика и его перспектив.

Фото: Myfin.by

Потребительские кредиты

Работа ИП и микропредприятий формализована мало. Предприниматели не делают большого различия между деньгами в обороте и собственными средствами. Пополнить счет ИП или малого предприятия труда не составляет. Потому бывает выгодней взять потребительский кредит на свое имя и внести деньги в кассу своего предприятия.

Выбор потребительских кредитов больше, чем кредитов для бизнеса. Вот несколько вариантов без ограничений по использованию средств:

Кредит «Потребительский наличными»

Кредит наличными означает максимальную свободу обращения с полученными средствами. Ради этой свободы многие предприниматели соглашаются на проценты заметно большие в сравнении с целевыми кредитами для бизнеса.

Ставка – от 25,9%;

Сумма – до 15 000 руб.;

Срок – до 7 лет;

Нет дополнительных комиссий;

Не нужен залог и поручители.

Еще одно достоинство продукта – рассмотрение заявки за 1 сутки. Единственная возможная проблема – кредит выдается гражданам, имеющим постоянный доход на территории Беларуси. Потому брать подобный кредит выгодней до начала бизнеса, пока есть постоянная работа по найму.

Примерно такие же кредиты есть у многих других банков .

«Кредитная карточка CREDO с льготной ставкой»

Возобновляемая кредитная линия на небольшую сумму, под небольшой процент.

Ставка – 9,9%;

Сумма – до 10 000 руб.;

Срок действия карты – до 2 лет.

Залог и поручительство не требуется.

Такого продукта не хватит для открытия или расширения бизнеса. Но для текущих операций овердрафт практически незаменим, т.к. дает возможность пройти моменты временной нехватки средств, сделать срочный платеж, купить недостающий товар и т.д.

Однако получать карту тоже лучше не в начале бизнеса, но имея постоянную работу со стабильным заработком.

Как оценивать кредиты для бизнеса?

Банковские ссуды для развития бизнеса нужно оценивать индивидуально для каждого конкретного случая. Но практически всегда будут актуальны два общих правила:

Если добавочная прибыль в деньгах меньше расходов по процентам, то кредит однозначно невыгоден.

Если ежемесячная добавочная прибыль не превышает ежемесячный платеж по кредиту, то следует говорить о текущем убытке.

К этим двум аксиомам добавляются общие и индивидуальные риски каждого бизнеса.

Взыскания по невыплаченным кредитам не позволят вести легальную деятельность, приведут к аресту счетов, залогового и другого имущества.

Фото: Myfin.by

Что это значит?

У названных и неназванных выше банков есть еще много продуктов с похожими условиями. Но прежде, чем выбирать, необходимо понять тенденцию, некоторые общие правила:

Выгодней всего для малого бизнеса льготные кредиты на развитие. Такие выдают для агро- и экотуризма, сельской коммерции и в некоторых других отраслях. В первую очередь нужно искать именно эти варианты. Но ограничением может стать контроль за использованием целевого кредита.

Если целевой кредит – основной источник финансирования, то могут возникнуть проблемы с другими текущими расходами. А варианты вывода денег из оборота бывают либо незаконны (их не обсуждаем), либо слишком дороги.

Так, деньги, выданные на пополнение оборотных средств, придется вначале вложить в покупку товара, потом продать его и лишь после этого думать о других расходах. Свободно воспользоваться средствами целевого кредита на основные средства удастся очень нескоро.

Особые проблемы с целевыми кредитами возникают у бизнеса с большим объемом наличных расходов.

Обналичить деньги совсем без расходов не удастся. Наименьшие проблемы возникнут у ИП на едином налоге. Те, кто снимает деньги как личный доход, платят 13% подоходного налога. Снимать деньги для бизнеса как зарплату совсем невыгодно, к подоходному добавится еще 36% платежа в ФСЗН.

Вывод: брать целевой кредит следует для использования по назначению.

Потребительские кредиты для развития малого бизнеса бывают выгодней при высокой ожидаемой прибыли, так удается компенсировать высокие ставки. Но есть ограничение – потребительские кредиты меньше по сумме, их не хватит для масштабного проекта.

Для микробизнеса с небольшим и быстрым оборотом полезнее всего бывает овердрафт без ограничений по использованию средств.

